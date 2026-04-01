광명시, 합계출산율 0.9명 반등

전국 평균 웃돌며 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 입증

촘촘한 출산·양육 지원으로 합계출산율 반등

광명시 ‘촘촘한 양육 정책’이 이끈 인구 반등

박승원 시장 "아이와 부모 모두 행복한 도시 만들 것"

경기 광명시(시장 박승원)가 촘촘한 출산·양육 지원 정책을 기반으로 합계출산율이 반등하며 '아이 키우기 좋은 도시'로서 경쟁력을 입증했다.

광명시청 전경. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 국가통계포털(KOSIS)의 2025년 인구동향조사에 따르면 2024년 0.76명이었던 합계출산율이 2025년 0.9명으로 크게 높아졌다고 1일 밝혔다. 2025년 전국 평균 합계출산율인 0.8명을 웃도는 수치다.

광명시는 2016년 합계출산율 1.126명(전국 평균 1.172명)에서 2021년 소폭 상승한 것을 제외하고는 매년 지속적으로 하락하던 수치가 4년 만에 반등한 것이다.

출생아 수 역시 증가했다. 2024년 1368명에서 2025년 1700명으로 24.3% 늘어나 인구 활력을 회복하는 모습을 보였다.

특히 합계출산율은 가임기(15~49세) 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수로, 수치 상승은 젊은 층의 인구 증가와 출산·양육에 대한 인식이 긍정적으로 변화했다는 것을 보여준다.

시는 이러한 성과의 주요 요인으로 재개발·재건축에 따른 젊은 층 유입뿐만 아니라 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 '촘촘한 출산·양육지원 정책'을 꼽았다.

임산부와 영유아 가정의 이동권을 보장하는 '아이조아 붕붕카' 운영과 더불어 출산축하금, 아이조아 첫돌 축하금, 산후조리비 등은 출산 초기 경제적 부담을 덜어주는 실질적인 버팀목이 됐다.

또한 아빠 육아휴직 장려금 지급으로 '함께 육아' 문화를 조성하고, 다함께돌봄센터 확충과 아이돌봄서비스 지원 확대 등으로 공백 없는 돌봄 시스템을 구축했다.

이러한 촘촘한 돌봄 체계는 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 환경을 만들었고, 이것이 젊은 세대의 인식 개선과 실질적인 수치로 나타났다고 시는 분석했다.

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박승원 광명시장은 "출산은 개인의 선택이지만, 그 선택을 돕는 것이 도시의 역할"이라며 "앞으로도 출산·양육 부담을 공공이 함께 나누고, 아이와 부모가 모두 행복한 도시를 만들어 지속 가능한 인구 구조를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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