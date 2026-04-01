영업용 사업자와 농·축·수산업 종사자 대상

차량 20만원 할인·연료비 20만 포인트 지원

SK가스는 현대자동차와 함께 포터2 LPG 신차 구매 고객을 대상으로 차량 구매 및 운행 비용 부담을 낮추는 상생 프로그램을 한 달간 시행한다고 1일 밝혔다.

SK가스 포터2 LPG 상생 프로그램. SK가스 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 최근 지정학적 리스크로 인해 에너지 시장 변동성이 확대된 상황에서 생업용 차량 운행이 필수적인 고객의 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

행사 기간 내 포터2 LPG 차량을 출고한 고객에게 차량 할인 20만원과 SK LPG 충전소에서 사용할 수 있는 20만 포인트를 제공한다. 대상은 영업용 사업자와 일부 농·축·수산업 종사자다.

혜택은 차량 출고 시 대상자 서류 인증을 통해 적용되며, 정보 제공 동의서 작성 고객에게 포인트가 적립된 카드가 우편으로 발송된다. 카드 등록 방법과 포인트 상용방법, 충전 포인트 외 혜택 등 세부사항은 우편에 동봉된 안내문을 참고하면 된다.

연료 특성 측면에서 LPG는 상대적으로 가격 안정성이 높아 사업자 운행에 유리하다. 한국석유공사 오피넷에 따르면, 올해 1월부터 3월까지 자동차용 경유의 평균 가격은 최저가와 최고가가 리터당 약 343원의 변동 폭을 보였지만, 자동차용 부탄은 같은 기간 약 14원 수준에 그쳐 보다 안정적인 흐름을 나타냈다.

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SK가스 관계자는 "이번 프로그램은 에너지 불확실성이 높은 환경에서 현대차와 함께 고객의 안정적인 운행을 지원하기 위해 선제적으로 마련한 상생 프로그램"이라며 "앞으로도 LPG 차량 운행의 실질적인 부담 완화에 기여할 수 있는 다양한 지원을 이어갈 계획"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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