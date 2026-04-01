올해 삼성호암상 수상자 선정

과학, 공학, 의학, 예술 등 업적

1일 시상, 상금 3억원 등 총 18억

호암재단이 1일 '2026 삼성호암상 수상자'를 선정해 발표했다. 올해 수상자는 과학, 공학, 의학, 예술, 사회봉사 분야에서 혁신적인 업적을 쌓으며 인류 문명의 발전과 삶의 질 향상에 기여한 인물들로 선정됐다.

수상자는 ▲과학상 물리·수학부문 오성진(37) 미국 UC버클리 교수 ▲과학상 화학·생명과학부문 윤태식(51) 미국 위스콘신대 매디슨 교수 ▲공학상 김범만(79) 포스텍 명예교수 ▲의학상 에바 호프만(51) 덴마크 코펜하겐대 교수 ▲예술상 조수미(63) 소프라노 ▲사회봉사상 오동찬(58) 국립소록도병원 의료부장 등 총 6명이다. 각 부문별 수상자에게는 상장과 메달, 상금 3억 원이 수여되며 시상식은 오는 6월 1일 개최될 예정이다.

수상자는 노벨상 수상자를 포함한 국내외 최고 전문가 46명으로 구성된 심사위원회와 전원 해외 석학으로 구성된 45명의 자문위원회, 현지 실사 등 약 4개월에 걸친 엄정한 심사 과정을 통해 선정됐다. 특히 올해 수상자는 30대에서 70대까지 폭넓은 세대를 아우르며 다양한 배경을 가진 인물들이 포함된 점이 특징이다.

호암재단이 1일 '2026 삼성호암상 수상자'를 선정해 발표했다. 왼쪽부터 과학상 물리·수학부문 오성진(37) 미국 UC버클리 교수, 과학상 화학·생명과학부문 윤태식(51) 미국 위스콘신대 매디슨 교수, 공학상 김범만(79) 포스텍 명예교수, 의0학상 에바 호프만(51) 덴마크 코펜하겐대 교수, 예술상 조수미(63) 소프라노, 사회봉사상 오동찬(58) 국립소록도병원 의료부장 등 수상자는 총 6명이다. 호암재단. AD 원본보기 아이콘

학술부문에서는 창의적 연구를 통해 과학기술의 한계를 극복하고 학문적 지평을 넓히는 동시에 산업과 의료 등 다양한 분야에 폭넓은 파급효과를 가져온 글로벌 최고 수준의 한국계 석학들이 수상자로 이름을 올렸다. 예술부문에서는 세계 오페라 무대에서 독보적인 활약을 펼치며 한국 성악의 국제적 위상을 높인 소프라노가, 사회봉사부문에서는 30여 년간 한센인을 위해 헌신하며 인류애를 실천해온 인사가 선정됐다.

과학상 물리·수학부문 수상자인 오성진 미국 UC버클리 교수는 '블랙홀의 비밀을 밝혀낸 수학자'로, 블랙홀 내부에서 나타나는 불안정성을 비선형 쌍곡 편미분방정식으로 규명해 수학과 물리학의 근본적 난제 해결에 돌파구를 마련한 세계적 수학자로 평가된다. 그는 일반 상대성 이론 관련 난제를 수학적으로 풀어낸 새로운 분석법을 제시한 공로로 2026년 세계수학자대회 초청 강연자로도 선정됐다.

과학상 화학·생명과학부문 수상자인 윤태식 미국 위스콘신대 매디슨 교수는 '친환경 화학의 새로운 시대를 연 개척자'로, 전이금속을 광촉매로 활용해 낮은 에너지의 가시광선만으로도 복잡한 유기 분자 결합 반응을 유도하는 혁신적 유기합성 방법론을 개발했다. 이는 자외선에 의존하던 기존 광화학의 한계를 극복하고 지속가능한 친환경 화학의 새로운 패러다임을 제시했다는 평가를 받는다.

공학상 수상자인 김범만 포스텍 명예교수는 '차세대 무선통신 기술의 기틀을 마련한 선구자'로, 무선주파수 전력증폭기의 기술적 한계를 극복하고 고효율·고선형·고출력을 동시에 구현하는 기술을 개발했다. 이 기술은 휴대전화와 이동통신 기지국 송신기 설계에 널리 활용되고 있으며 향후 6세대 이동통신 시스템에서도 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

의학상 수상자인 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수는 '인간 생식 연구의 세계적 권위자'로, 인간 난자의 감수분열 과정에서 발생하는 염색체 분리 오류의 원리를 규명해 불임과 유산, 다운증후군 등 염색체 이상 질환의 근본 원인을 밝히는 데 기여했다. 그의 연구는 인간 생식 과정 이해를 위한 학문적 토대를 확립했을 뿐 아니라 향후 관련 질환 치료법 개발에도 새로운 가능성을 제시했다.

예술상 수상자인 조수미 소프라노는 40년간 뉴욕 메트로폴리탄 오페라와 빈 국립오페라 등 세계 최정상 무대에서 주역으로 활약하며 '신이 내린 목소리'라는 찬사를 받아온 세계적 성악가다. '조수미 국제 성악 콩쿠르' 제정과 유네스코 평화예술인 활동 등을 통해 음악을 통한 국제 교류와 평화 메시지 확산에도 기여해왔다.

사회봉사상 수상자인 오동찬 국립소록도병원 의료부장은 치과 의사로서 전남 소록도에서 30여 년간 한센인을 진료하며 입술 재건수술 등 자체 개발한 수술을 통해 수백 명의 환자를 치료해왔다. 2005년부터는 필리핀과 캄보디아 등 해외에서도 의료 봉사를 이어가며 국경을 초월한 한센병 치료와 환경 개선에 기여해왔다.

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한편 호암재단은 1991년 제1회 시상 이후 올해 제36회까지 총 188명의 수상자를 배출하고 총 379억 원의 상금을 수여해왔다. 아울러 매년 전국 청소년을 대상으로 강연회를 개최하고 있으며, 올해는 2019년 노벨물리학상 수상자인 디디에 쿠엘로 스위스 취리히공대 교수와 2021년 호암상 수상자인 세계적 인공지능(AI) 전문가 조경현 미국 뉴욕대 교수를 초청해 오는 7월 4일 대전컨벤션센터에서 강연회를 열 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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