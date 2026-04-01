중동 리스크 확산에 공급망 다변화 가속

여한구 통상본부장 "대체 수입선 발굴 총력"

고위급 자원외교 확대

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(맨 위 왼쪽 두번째)이 31일 정미국, 캐나다, 인도, 이탈리아, 사우디 등 주요국 상무관 및 무역관들과 주요 자원 수급 대응 긴급 화상회의를 하고 있다. 산업통상부. AD 원본보기 아이콘

산업통상부가 해외 주재 상무관·무역관까지 동원해 원유·나프타 등 주요 자원 수급 위기 대응에 나선다. 중동 전쟁 장기화로 글로벌 자원 공급망 불확실성이 확대되자, 해외 네트워크를 총동원한 물량 확보에 나선 것이다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 31일 원유·나프타 등 주요 자원 수급 위기 대응을 위한 긴급 화상회의에서 "단순한 동향 파악 및 분석을 넘어 각국 현장의 정보력을 바탕으로 실행 가능한 대체 수입선을 발굴하는 데 주력해야 한다"며 "우리 기업들의 주요 자원 확보를 위해 현지 정부 및 핵심 자원 기업들과의 협력 채널을 더욱 공고히 해야 한다"고 강조했다.

이날 회의에는 중동·아프리카, 아시아, 미주 지역 11개국 상무관과 15개국 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 무역관장, 한국석유공사 및 KOTRA 공급망센터 관계자들이 참석해 ▲원유·나프타 공급망 유지 ▲신규 도입 후보국 발굴 ▲대체 공급원 확보 전략 등을 논의했다.

참석자들은 공급망 불안이 전 세계로 확산되는 상황에서 국내 기업에 실질적으로 도움이 되는 대응이 시급하다는 데 공감하고, 현지에서의 적극적인 물량 확보 노력을 강화하기로 했다.

여 본부장 본인도 수입선 다변화를 위한 외교적 접촉에 직접 나서고 있다. 특히 인도를 새로운 나프타 공급선으로 검토하는 방안을 시사했다. 그는 같은날 기자들과 만만 자리에서 "WTO 제14차 각료회의에서 인도 상공부 장관과 만나 나프타 공급 확대와 관련한 아이디어를 교환했다"며 "구체적인 실무 협의를 본격적으로 진행할 계획"이라고 밝혔다.

나프타는 석유화학 산업의 핵심 원료로, 국내는 중동 의존도가 높다. 최근 공급 불안이 커지면서 정부는 미국·이집트·러시아 등으로 수입선을 다변화해 왔으며, 여기에 인도까지 추가하겠다는 설명이다.

여 본부장은 "한국은 인도와의 교역에서 매년 100억달러 이상의 흑자를 기록하고 있어 인도 측이 무역 불균형 문제를 제기해왔다"며 "인도 수입품 중 20% 이상이 나프타인 점을 고려하면, 이번 협력은 중동 위기 대응과 함께 양국 간 무역 균형을 맞추는 방안이 될 수 있다"고 설명했다.

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산업부는 이날 논의 결과를 바탕으로 주요국 주한대사 면담과 장관급 협의 등 고위급 채널을 총동원해 원유·나프타 등 주요 자원의 안정적 수급을 위한 협력을 확대해 나갈 방침이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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