안전문화실천추진단 정기회의·산재예방 결의대회 개최… 노동조합·산단 참여 협력 확대

경남동부지역 안전문화실천추진단(단장 고용노동부 양산지청장 권구형)은 지난달 31일 안전보건공단 경남동부지사 대강당에서 '2026년 정기회의와 산재예방 결의대회'를 개최했다.

안전문화실천추진단(안실단)은 지자체와 공공기관, 업종별 협의체 등으로 구성된 지역 중심의 안전 협력체로, 2023년 출범 이후 산업현장의 재해 예방과 안전문화 확산을 위한 활동을 이어오고 있다. 올해는 한국노총 양산지역지부와 김해지역지부, 어곡지방산업단지관리공단 등 신규 기관이 참여하면서 보다 폭넓은 협력 기반을 갖추게 됐다.

2026년 정기회의와 산재예방 결의대회. 안전문화실천추진단 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 양산·김해·밀양 지역 안전 관계자 30여명이 참석해 산업현장의 위험 격차 해소와 고위험·소규모 사업장 관리 방안 등 실효성 있는 재해 예방 대책을 논의했다. 아울러 지역 전반에 안전문화를 확산하기 위한 공동 대응 방향도 함께 모색했다.

심연섭 안전보건공단 경남동부지사장은 "안전은 특정 기관의 노력만으로는 완성될 수 없다"며 "참여기관 모두의 지속적인 관심과 협력이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

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권구형 단장은 "산업안전보건 정책이 현장까지 제대로 작동하기 위해서는 위험요인이 존재하는 지점을 정확히 파악하고, 이를 책임지는 기관 간 유기적인 협력이 필수적"이라며 "일터의 안전이 곧 노동자의 행복으로 이어질 수 있도록 안실단이 중심에서 역할을 다해달라"고 당부했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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