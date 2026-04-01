광명시, 청년 고립 막는 ‘기본관계망’ 구축

공공 플랫폼 ‘라임’ 선보여…청년정책 새로운 축 제시

양질의 모임 운영 위해 '커뮤니티 경험 디자이너' 양성

박승원 시장 "건강한 관계 속에서 성장할 수 있는 생태계 만들 것"

경기 광명시(시장 박승원)가 전국 최초로 청년들의 '관계 형성'을 공공이 지원하는 '기본관계망' 구축에 나선다.

지난해 9월 광명시 청년동 동아리 사업 '아우름(Our Room)'의 운동 동아리 참여자들이 운동 후 기념 사진을 찍고 있는 모습. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 기본소득과 기본서비스에 이어 청년 기본사회의 세 번째 축으로 '기본관계' 정책을 추진하고, 공공 관계 플랫폼 '우연이 일상이 되는 순간, 라임(LIME, Life Is Meaningful Encounters)'을 오는 6월 정식 선보인다고 1일 밝혔다.

'라임(LIME)'은 청년이 직접 지역 기반 모임을 기획·운영하는 참여형 소통 플랫폼이다. 단순한 취향 중심 모임을 넘어 서로 다른 배경을 가진 청년들이 고민을 나누고 새로운 관계를 형성할 수 있도록 설계한다.

시는 최근 '관계 맺기'마저 비용이 되는 사회적 흐름 속에서, 경제적 여건에 따라 만남의 기회가 달라지는 문제에 주목했다. 이에 따라 건강한 사회적 관계 형성을 삶의 질을 좌우하는 기본권으로 보고, 공공이 정서적, 사회적 연결망을 지원하는 '기본관계' 개념을 도입했다.

그동안 기본소득과 기본서비스가 삶의 물질적 기반을 뒷받침해 왔다면, '기본관계'는 누구나 조건 없이 사회적 관계를 형성하고 유지할 수 있도록 공공이 지원하는 것이 목적이다. 이를 통해 관계 형성 기회의 격차를 완화하겠다는 취지다.

지난해 8월 광명시 청년동 '야구 관람 원데이 클래스' 참여자들이 사전 미팅을 하고 있는 모습. 광명시 제공 원본보기 아이콘

현재 광명시 청년동은 '라임(LIME)' 플랫폼을 오는 6월 정식 운영을 목표로 개발 중이다. 이용자들이 플랫폼에서 자연스럽게 연결될 수 있도록 모임 구조와 운영 방식을 설계하고, 다양한 관계 경험을 제공하는 데 중점을 둘 계획이다.

또한 모임을 이끌어갈 '공동체 경험 설계자(커뮤니티 경험 디자이너)'를 양성한다. 공동체 경험 설계자가 되길 희망하는 광명시 거주 청년을 4월 3일부터 15일까지 모집하며, 선발된 인원은 6주간의 교육 과정을 거쳐 청년 모임 주제를 정하고 활동을 이끄는 역할을 맡게 된다.

청년동은 구성된 모임에는 활동 공간을 무료로 제공하고, 모임 리더의 성장단계에 따라 강사비와 재료비 등 활동비도 차등 지원할 계획이다.

자세한 사항은 광명시 청년동으로 문의하면 안내받을 수 있다.

지난 3월 광명시 청년동 '2026 CXDC' 참여자들이 내가 만들고 싶은 모임을 서로 소개하고 있는 모습. 광명시 제공 원본보기 아이콘

정재원 청년동 센터장은 "만남이 유료화되는 시기에 경제적 부담 없이 사람을 만날 수 있는 기반을 공공이 마련해야 한다"며 "라임(LIME)이 관계 형성 지원의 전국적인 선도 모델이 되도록 하겠다"고 전했다.

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박승원 광명시장은 "사람과의 관계 속에서 얻는 경험은 개인의 삶의 방향과 행복을 좌우하는 매우 중요한 자산"이라며 "청년 누구나 고립되지 않고 건강한 관계를 형성해 성장할 수 있는 생태계를 만드는 데 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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