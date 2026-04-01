12일까지 SSG닷컴서 25% 할인 판매

신세계푸드 신세계푸드 close 증권정보 031440 KOSPI 현재가 49,200 전일대비 500 등락률 +1.03% 거래량 16 전일가 48,700 2026.04.01 09:06 기준 관련기사 [오늘의신상]"4700원에 고기도 치즈도 두 배"…한정판 노브랜드버거 [오늘의신상]유행하는 '버터떡' 먹어보자…신세계푸드 신제품 출시 이마트24 "로열티 전환 점포, 월 최대 139만원 수익 개선" 전 종목 시세 보기 가 프리미엄 국탕 간편식 '마스터컬렉션 한우미나리곰탕'을 출시했다고 1일 밝혔다.

이 제품은 국산 미나리와 한우 사태를 넣고 끓여낸 맑은 국물이 특징인 제품이다. 신세계푸드 관계자는 "이번 제품은 업계 최초로 미나리를 적용한 국탕 간편식"이라면서 "가공이 까다로운 미나리를 자체 냉동 및 가공 기술을 통해 식감과 향을 손상 없이 유지하는 데 성공했다"고 소개했다.

신세계푸드가 프리미엄 국탕 간편식 '마스터컬렉션 한우미나리곰탕'을 출시했다고 1일 밝혔다.(사진제공=신세계푸드) AD 원본보기 아이콘

신세계푸드는 신세계그룹 상반기 최대 쇼핑 축제인 '랜쇼페'를 기념해 '마스터컬렉션 한우미나리곰탕'을 SSG닷컴에서 단독 선론칭하고, 이달 12일까지 진행되는 '랜쇼페' 기간 정상가(7980원) 대비 25% 할인된 5980원에 판매한다.

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또 신세계푸드가 SSG닷컴에서 판매 중인 국탕류 13종 중 3종을 골라 담으면 최대 37% 할인 구입할 수 있는 국탕류 간편식 기획전도 동시에 진행한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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