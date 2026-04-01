인공태양 R&D 등 공동기획 협력

켄텍은 31일 광운대 화도관에서 첨단산업 혁신 분야 연구협력 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 켄텍 제공 AD 원본보기 아이콘

한국에너지공과대학교(KENTECH)와 광운대학교는 미래 에너지·첨단산업 분야의 연구 역량을 결집해, 국가 전략기술 경쟁력을 견인할 실질적 협력체계를 가동한다.

켄텍은 지난 31일 광운대 화도관에서 첨단산업 혁신 분야 연구협력 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 대학이 국가 에너지 대전환과 산업 고도화의 핵심 주체로서, 단순한 교류를 넘어 대형 R&D 과제의 공동 기획과 실행력을 극대화하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 대학은 ▲인공태양(핵융합) R&D 과제 공동 기획 및 참여 ▲수소에너지 R&D 과제 공동 기획 및 참여 ▲전력반도체 R&D 과제 공동 기획 및 참여 ▲AI 기반 전력시스템 최적화 R&D 과제 공동 기획 및 참여 ▲기타 첨단산업 혁신 분야 산학협력 등을 중점 추진할 계획이다.

이번 협약은 양 대학이 국가 전략기술 분야의 대형 R&D 과제를 선제적으로 발굴하고 공동연구를 실행하기 위한 구체적인 협력 기반이다.

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박진호 총장직무대행은 "광운대학교가 공학 분야에서 축적해 온 연구 저력과 교육 경쟁력은 미래 전략기술 협력에 중요한 강점이 될 것"이라고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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