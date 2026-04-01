콘진원, 게임인재원 AI 외래 강사 모집…30일까지 접수

게임 기획·아트·프로그래밍 전 분야

신규 AI 교육과정 제안 가능

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 게임인재원에서 일할 인공지능(AI) 외래 강사를 모집한다고 1일 밝혔다. 기획·아트·프로그래밍 등 게임 전 분야에서 AI 기술을 활용할 수 있는 전문 강사를 선발한다. 앞서 콘진원은 기존 교과목 중심의 선발 방식에서 벗어나 AI 기반 신규 교육과정을 제안하도록 운영 방식을 개편했다.

지원 자격은 학사학위 취득 뒤 6년 이상의 게임개발·교육 경력자와 AI 기술을 게임개발·서비스에 적용한 경험이 있는 전문가다. 데이터 분석 기반 시스템 설계, 생성형 AI 활용 콘텐츠 제작 등 실무 경험을 교육에 반영할 수 있는 인재를 우선시한다.

선발 과정은 서류심사와 시범 강의, 면접 심사 순으로 진행된다. 최종 합격자는 검증위원회를 거쳐 강사 인력 명단에 등록돼 교육 수요에 따라 학기별 강의에 참여한다. 접수는 13일부터 30일 오후 2시까지 콘진원 누리집 내 접수 페이지를 통해 할 수 있다.

게임인재원은 올해부터 AI 실무 교육을 강화하고 있다. 기획 분야의 AI 기반 게임 설계, 아트 분야의 제작 공정 전반 AI 적용, 프로그래밍 분야의 AI 기초부터 실제 게임 적용까지 이어지는 교육 체계를 순차적으로 구축 중이다.

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김성준 콘진원 게임신기술본부장은 "현장 경험을 갖춘 전문 강사를 확보해 교육 품질을 높이고 미래 게임 산업을 이끌 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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