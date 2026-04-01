배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(왼쪽)이 3월31일 오후 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 매닌더 시두(Maninder Sidhu) 캐나다 통상장관을 만나 기념촬영 하고 있다. 과기정통부 제공. AD 원본보기 아이콘

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난달 31일 캐나다 매닌더 시두 통상장관과 면담을 갖고, 양국 간 과학기술 협력 방안을 논의했다고 과기정통부가 1일 밝혔다.

양국은 2016년 체결한 '과학기술혁신 협력협정'을 바탕으로 공동연구, 인력교류 등 지속적인 협력 사항을 점검했다. 또 올해 서울에서 개최될 '제5차 과학기술혁신 공동위원회'의 추진 방향을 논의했다.

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배 부총리는 "과기공동위를 통해 핵심기술 분야의 정책을 공유하고, 구체적인 협력 과제를 발굴해 나가길 기대한다"며 "이번 캐나다 무역사절단의 방한을 계기로 조선, 방산, 에너지 등 다양한 경제·산업·기술 분야에서 우리 기업의 강점을 확인하고, 실질적이고 의미 있는 협력이 확대되기를 바란다"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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