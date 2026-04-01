NH농협카드가 NH페이 내 '국민비서' 서비스 오픈을 기념해 오는 30일까지 대고객 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.


NH농협카드, NH페이 '국민비서' 오픈기념 이벤트 실시
AD
원본보기 아이콘

국민비서는 행정안전부의 공공·행정 정보 알림 서비스로 건강검진, 공공마이데이터 열람내역, 여권 유효기간 만료 사전 안내 등 110여종의 알림을 제공한다. 이번 이벤트는 NH농협카드 개인 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 참여 방법은 △NH페이 앱에서 국민비서 서비스 신청 △NH페이 유용한 혜택 알림 동의 △이벤트 페이지 내 응모하기 등 3가지 미션을 모두 완료하면 된다.

응모 고객 중 추첨을 통해 △신세계 이마트 상품권 5만원권 △BBQ 황금올리브 치킨 교환권 △CU모바일상품권 3000원권 등을 증정한다.


이벤트 참여방법 등 기타 자세한 내용은 NH페이 및 NH농협카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"쏠 만큼 쐈다" 개미들 항복?…주식 던지고 9조 원 뭉칫돈 몰린 '이곳' [실전재테크] "쏠 만큼 쐈다" 개미들 항복?…주식 던지고 9조 원...
AD

NH농협카드 관계자는 "NH페이를 통해 고객들이 더욱 편리하게 공공·행정 정보 알림을 받아볼 수 있도록 국민비서 서비스를 도입하게 됐다"며 "앞으로도 고객 생활 전반의 편의를 높일 수 있는 다양한 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈