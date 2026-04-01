NH농협카드, NH페이 '국민비서' 오픈기념 이벤트 실시

NH농협카드가 NH페이 내 '국민비서' 서비스 오픈을 기념해 오는 30일까지 대고객 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

국민비서는 행정안전부의 공공·행정 정보 알림 서비스로 건강검진, 공공마이데이터 열람내역, 여권 유효기간 만료 사전 안내 등 110여종의 알림을 제공한다. 이번 이벤트는 NH농협카드 개인 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 참여 방법은 △NH페이 앱에서 국민비서 서비스 신청 △NH페이 유용한 혜택 알림 동의 △이벤트 페이지 내 응모하기 등 3가지 미션을 모두 완료하면 된다.

응모 고객 중 추첨을 통해 △신세계 이마트 상품권 5만원권 △BBQ 황금올리브 치킨 교환권 △CU모바일상품권 3000원권 등을 증정한다.

이벤트 참여방법 등 기타 자세한 내용은 NH페이 및 NH농협카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

AD

NH농협카드 관계자는 "NH페이를 통해 고객들이 더욱 편리하게 공공·행정 정보 알림을 받아볼 수 있도록 국민비서 서비스를 도입하게 됐다"며 "앞으로도 고객 생활 전반의 편의를 높일 수 있는 다양한 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>