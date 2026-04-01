유퀴즈, 전참시 등 비공개 처리

앞서 출간한 저서도 품절 상태

유명 번역가 황석희(47)의 과거 성범죄 의혹이 불거진 가운데, 앞서 그가 출연했던 방송이 주요 온라인동영상서비스(OTT)에서 비공개 처리됐다.

번역가 황석희. 유튜브 채널 '황석희의 씨네타이핑' 캡처 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 지난달 31일 황석희가 출연한 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 143회는 OTT 티빙에서 내려갔다. 황석희의 인터뷰를 요약한 하이라이트 영상도 더는 볼 수 없는 상태다. MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 335회도 웨이브, MBC 다시보기 등에서 찾아볼 수 없는 것으로 전해졌다.

방송 업계만 황석희 지우기에 나선 게 아니다. 황석희가 펴낸 에세이 '번역: 황석희'와 '오역하는 말들'은 교보문고, 알라딘, 예스24 등 온라인 서점에서 품절 상태로 변경됐다.

앞서 디스패치는 전날 황석희가 성추행 등 혐의로 재판에서 집행유예를 선고받은 바 있다고 보도했다. 매체에 따르면 황석희는 2005년 길 가던 여성들을 상대로 한 강제추행치상 혐의, 2014년에는 자신의 수강생에 대한 준유사강간 혐의 등으로 각각 기소돼 모두 징역형의 집행유예를 받았다.

같은 날 황석희는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행하는 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분, 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 포함될 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 밝혔다.

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황석희는 유명 외국 영화 '데드풀', '스파이더맨' 등에서 재치 있는 번역을 선보이며 누리꾼들의 사랑을 받았다. '스타 번역가', 초월 번역가' 등 별명이 붙기도 했다. 그는 600여편의 외국 영화를 번역했으며, 최근 개봉한 공상과학(SF) 영화 대작 '프로젝트 헤일메리' 번역도 담당했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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