전국 '더 레이스 교보로런' 대회 파트너 참여

신 의장 "힘들어도 완주하는 게 진정한 승리"

교보생명 "보험금 수령 보장 완성까지 동행"

교보생명이 마라톤 대회를 통해 삶의 여정에서 고객들의 미래 역경 극복을 돕는 생명보험의 가치를 알리고 올바른 보험 영업 문화를 전파하는 데 앞장선다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

교보생명은 오는 5일 서울을 시작으로 부산, 대구, 대전, 광주 등 전국 5개 도시에서 열리는 '2026 더 레이스 교보로런' 마라톤 대회 파트너로 참여한다고 1일 밝혔다.

전국에서 3만5000여명이 참가하는 이번 대회는 21km, 10km 등 2개 코스로 구성된다.

이번 대회엔 교보생명 고객들과 보험설계사 및 임직원들도 대거 동참한다. 생명보험은 보험금 지급을 통해 고객이 힘든 역경을 극복해 인생 완주를 할 수 있도록 돕는 사회보장제도란 의미를 되새길 예정이다.

교보생명이 대회 파트너로 참여한 건 신창재 대표이사 겸 이사회 의장의 경영 철학에서 비롯된 것으로 알려졌다.

신 의장은 "인생은 흔히 장거리 경주인 마라톤에 비유되는데 마라톤을 뛸 때도 오르막길과 내리막길이 있듯 인생 또한 생로병사의 괴로움 속에서 희로애락으로 점철된 굴곡진 여정을 겪게 된다"며 "고객이 인생이란 마라톤을 쓰러지지 않고 달려 끝내 완주할 수 있도록 생명보험을 통한 고객의 역경 극복을 충실히 돕는 게 교보생명의 역할과 책임"이라고 강조했다.

마라톤을 할 땐 주자 곁에서 호흡을 맞추며 결승선까지 이끄는 '페이스 메이커' 역할이 중요하다. 인생 마라톤에서도 페이스 메이커가 필요한데 생명보험회사와 설계사들이 역할을 잘해야 한다는 게 신 의장의 철학이다. 특히 보험 가입 고객들의 생애 동반자가 되려면 생명보험회사나 설계사들 모두 지금보다 훨씬 더 긴 호흡을 가져야 한다는 게 그의 지론이다.

5일 서울 광화문광장에서 출발하는 대회엔 총 150여명의 생명보험 설계사와 고객들이 나란히 짝을 맞춰 달리는 '동행 레이스'가 마련돼 의미를 더한다. 고객과 설계사가 고객의 인생 완주를 위해 동행하는 파트너로서 생명보험의 역할과 의미를 전달하겠다는 것이다. 또한 이날 대회 현장에는 300여명의 임직원 및 설계사들로 구성된 서포터즈가 운영하는 '교보응원존' 등 주자들의 마라톤 완주를 응원하는 다양한 프로그램도 마련된다.

신 의장은 임원 회의에서 여러 차례 "생명보험사와 설계사는 보험 판매에만 관심을 두지 말고 판매한 계약을 통해 고객이 사고 시 보험금을 수령할 때까지 보험계약을 유지할 수 있도록 계약유지 서비스에 최선을 다해야 한다"고 주문했다.

그는 "페이스메이커가 마라톤 출발 단계에서 선수 체력을 고려해 적정 속도를 제안하듯 설계사들도 애초 가입 단계에서 고객의 경제 상황은 물론 보장 분석을 통해 꼭 필요한 상품을 권유함으로써 계약을 오래 유지할 수 있도록 설계해야 한다"고 강조했다.

신 의장의 이 같은 고객보장 경영철학은 2011년 업계 최초로 도입한 '평생든든서비스'에 고스란히 녹아 있다. 이는 생명보험 설계사들이 정기적으로 고객을 방문해 계약상황을 점검하고 미청구보험금 지급 등을 돕는 서비스다. 교보생명은 보험영업 문화를 신계약(판매) 중심에서 보험 가입-보장 유지-보험금 지급 등 생명보험계약의 모든 단계로 넓히며 고객보장 문화를 선도해 오고 있다.

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교보생명 관계자는 "국내 대표 생보사로서 삶의 긴 여정에서 고객의 역경 극복을 도와 인생길을 완주할 수 있도록 응원하는 생명보험의 진정한 가치를 전파하기 위해 이번 대회에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 보험 가입 고객이 보장 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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