경기 수원시가 다양한 평생학습 프로그램을 쉽게 확인할 수 있는 안내 책자 '아름다운 학습동행'을 제작했다.

수원시 평생학습 유관기관에서 운영하는 프로그램 정보를 한데 모은 안내서다. 시민의 평생학습 정보 접근성을 높이고 평생학습 참여 기회를 확대하기 위해 제작했다.

책자에는 157개 기관에서 운영하는 3431개 프로그램 정보가 담겼다. 주요 내용은 ▲수원시 전체 지도와 기관 현황 ▲구·동별 평생학습 기관, 주민자치센터 프로그램 ▲2026년 평생학습 통합플랫폼 정보 등이다.

수원시 평생학습 프로그램 아름다운 학습동행 표지 AD 원본보기 아이콘

참여 대상과 일정, 모집 인원, 수강료 등을 한눈에 확인할 수 있다. 기관 위치는 지도 형태로 수록해 시민이 가까운 학습기관을 쉽게 찾을 수 있도록 했다.

수원시는 3000부를 제작해 평생학습 기관과 동 주민자치센터, 대규모 점포, 아파트 커뮤니티센터 등에 배포한다.

수원시 시정참여 플랫폼 새빛톡톡에서 신청한 시민에게도 선착순으로 제공한다. 전자책 형태로 제작해 수원시 평생학습 통합플랫폼 홈페이지(swlearn.gseek.kr)에서도 볼 수 있다.

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수원시 관계자는 "시민들이 일상에서 다양한 배움의 기회를 접할 수 있도록 평생학습 정보를 한 권에 담았다"며 "시민 중심의 평생학습 환경을 조성하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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