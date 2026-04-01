고양시, '유럽 정밀의료의 심장' LIH 유치 성공

경기도 최초 바이오 해외 공공기관 유치

국립암센터와 AI 기반 방광암 공동연구 착수

글로벌 바이오 허브 도약…지역경제 활성화 기대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 유럽 최고의 정밀의료 연구기관인 룩셈부르크 국립보건원(LIH)의 한국 대표사무소를 유치하며, 글로벌 바이오·정밀의료 거점 도시로서의 행보를 본격화했다.

고양시가 지난 31일 룩셈부르크 국립보건원 한국 대표사무소 개소식에서 테이프커팅을 하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양시는 지난 3월 31일 창조혁신캠퍼스 성사(고양스마트시티 오픈랩)에서 LIH 한국 대표사무소 현판식과 함께 바이오산업 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 LIH 한국 대표사무소 개소는 경기도 31개 시군 가운데 바이오 분야에서 해외 공공기관을 유치한 첫 사례다. 이는 고양시의 우수한 의료 인프라와 연구 역량, 도시 경쟁력이 국제적으로 공인받은 상징적 성과로 평가된다.

이날 행사에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 이해림 고양특례시의회 환경경제위원장, 자크 플리스(Jacques Flies) 주한 룩셈부르크 대사, 울프 네르바스(Ulph Nehrbass) LIH 원장, 스테판 알베르트 드바스트(Stephan Albert Devaux) LIH 한국 대표사무소 대표, 양한광 국립암센터 원장, 이건국 국립암센터 연구소장, 이일송 싸이퍼롬 대표, 김주연 경기도 바이오산업과 뷰티헬스팀장, 최해종 경기도경제과학진흥원 바이오산업본부장 등 국내외 주요 인사들이 참석했다.

대표사무소 개소를 계기로 시는 LIH, 정밀의료 플랫폼 기업 싸이퍼롬(Cipherome)과 바이오산업 육성을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

세 기관은 협약에 따라 △LIH 한국 대표사무소의 안정적 정착 및 연구 성과 창출 △고양특례시 바이오산업 육성을 위한 국제공동연구 △시민 건강 증진을 위한 공공보건 협력 등을 공동 추진한다.

이동환 고양시장이 지난 31일 룩셈부르크 국립보건원 한국 대표사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이를 통해 시는 LIH의 연구 역량, 싸이퍼롬의 데이터 기술, 관내 대형 병원의 임상 인프라를 유기적으로 연결하는 협력 모델을 구축하고, 정밀의료 분야 연구 성과의 산업화 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

실질적인 연구 협업도 가시화되고 있다. 울프 네르바스 LIH 원장은 "고양특례시는 우수한 의료 인프라를 갖춘 최적의 파트너"이라며, "한국 대표사무소를 기반으로 한국과 유럽 간 데이터 협력과 정밀의료 연구를 더욱 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 양한광 국립암센터 원장은"국립암센터의 방대한 암 빅데이터와 LIH의 유럽 선진 데이터 체계를 결합해 국경을 넘는 혁신적 임상시험이 가능해질 것"이라고 기대감을 전했다.

현재 양 기관은 방광암 코호트를 활용한 임상 데이터 수집 및 국제 공동연구를 준비 중이다. 특히 AI 분석 기술을 접목한 '환자 맞춤형 정밀의료 실증 프로젝트'를 추진해 암 정복을 위한 글로벌 협업을 강화해 나갈 계획이다.

시는 이번 개소를 계기로 국가 간 규제를 준수하는 글로벌 건강데이터 인프라 구축(IHDSI)과 AI 기반 정밀의료 연구를 본격화할 예정이다.

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이를 통해 국내 바이오 기업의 유럽 시장 진출 교두보를 확보하고, 기술사업화와 투자 유치, 양질의 일자리 창출 등 지역경제 활성화 효과도 기대된다.

이동환 고양시장이 지난 31일 룩셈부르크 국립보건원 한국 대표사무소 개소식에서 시설을 살펴보고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은"세계적 연구기관인 LIH의 한국 대표사무소 개소는 고양특례시가 글로벌 자족도시로 나아가는 중요한 이정표"라며 "연구와 의료, 산업이 선순환하는 바이오 혁신 생태계를 구축해 대한민국을 대표하는 글로벌 바이오 허브로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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