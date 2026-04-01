유럽 PO 결승서 덴마크 제압

체코, 20년만에 월드컵 본선행

한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 상대가 체코로 결정됐다.

FIFA 랭킹 43위인 체코는 1일(한국시간) 체코 프라하의 에페트 아레나에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승에서 승부차기까지 가는 접전 끝에 FIFA 랭킹 20위 덴마크를 물리쳤다. 두 팀은 전·후반 90분을 1-1, 연장전에서 2-2로 맞선 뒤 승부차기에서 체코가 3-1로 이겼다.

체코는 2006년 독일 대회 이후 20년 만에 월드컵 본선 진출의 기쁨을 누렸다.

체코 축구 대표팀 선수들이 1일(한국시간) 체코 프라하의 에페트 아레나에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승에서 덴마크를 물리치고 20년 만의 월드컵 본선 진출을 확정지은 뒤 환호하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이로써 2026년 북중미 월드컵 A조는 공동 개최국인 멕시코와 한국, 남아프리카공화국, 체코로 확정됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 오는 6월12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 체코와 조별리그 A조 1차전을 치른다.

체코는 북중미 월드컵 유럽예선 L조에서 크로아티아에 이어 조 2위에 오르며 PO에 진출했다. PO 준결승에서 승부차기 끝에 아일랜드를 따돌렸고 결승에서도 전력이 앞선 것으로 평가받던 덴마크를 승부차기로 잡아냈다.

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체코는 체코슬로바키아 시절인 1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 각각 준우승하며 월드컵 최고 성적을 거뒀다. 1938년과 1990년 대회에서는 8강에 진출했다. 하지만 체코로 국명을 바뀐 뒤에는 2006년 독일 대회 때 유일하게 본선에 진출했고 당시 조별리그에서 탈락했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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