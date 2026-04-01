소방·전기·건축·보건위생 등 전반 점검

서울 중구(구청장 김길성)가 지난달 16일부터 20일까지 5일간 관내 숙박시설 148곳을 집중 점검하고, 현행 제도의 미비점을 보완하기 위한 개선안을 서울시에 제출했다고 1일 밝혔다. 이번 점검은 소공동 숙박시설 화재 이후 소규모 시설에 대한 안전 우려가 높아진 데 따른 것이다.

중구 점검반이 숙박시설을 방문해 시설을 점검하고 있다. 중구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 관련 분야 전문가와 함께 점검반을 구성해 면적 400㎡ 미만·객실 10개 이하의 소규모 일반숙박시설 69곳, 호텔·호스텔 등 관광숙박시설 79곳을 대상으로 보건위생·소방·전기·건축 전반을 점검했다. 최근 늘고 있는 캡슐형 숙박시설 10곳도 포함됐다.

점검 결과 총 395건의 지적사항이 확인됐다. 피난통로 물건 적치, 피난유도등 관리 미흡, 분전함 관리 소홀 등이 주요 사례였다. 소규모 숙박시설은 새벽 시간대 관리 공백이 잦고 스프링클러가 설치되지 않은 곳도 적지 않았다. 캡슐형 시설의 경우 좁은 공간에 이용객이 밀집되고 복도에 짐이 쌓이는 경우가 많아 화재 발생 시 피해가 커질 수 있다는 우려도 제기됐다.

구는 현행 제도가 현장 실태를 충분히 반영하지 못한다는 점을 확인하고 개선안을 마련했다. 캡슐형 숙박시설의 면적당 최대 수용인원 등 세부 관리 기준 마련, 숙박시설 소방설비 기준 강화, 영업자 자체 점검 의무화, 무인 운영 시 화재 자동 통보 시스템 설치 등을 담아 서울시에 제출했으며, 관계 부처에도 순차적으로 건의할 계획이다.

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김길성 중구청장은 "K-문화 열풍과 함께 관광객이 증가하고 있다"며 "모두가 안심하고 이용할 수 있는 숙박환경을 만들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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