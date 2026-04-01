5대 실천과제 발표

한국디벨로퍼협회가 김한모 신임 회장을 중심으로 제7대 회장단을 출범하고, 미래형 부동산 발굴과 글로벌 진출 등을 골자로 한 '5대 실천과제'를 발표했다.

디벨로퍼협회는 지난달 31일 서울 여의도 루나미엘레 컨벤션홀에서 제7대 회장단 출범 기념식을 열었다고 1일 밝혔다. 김 회장은 취임사에서 "시장의 불확실성이 커진 전환 시기"라며 "디벨로퍼가 높은 전문성과 윤리의식을 바탕으로 국민 삶을 향상하는 역할을 수행해야 한다"고 했다.

김 회장은 지난해 11월 협회 창립 20주년 때 제시한 'AND20' 비전을 구체화하는 방안으로 5대 실천과제를 내놨다. 회원사 성장 지원과 미래형 부동산 발굴, 정책 싱크탱크 기능 강화와 실효성 있는 정책 대안 제시, AI·빅데이터 기반 디지털 전환, 자생적 금융 플랫폼 조성과 개발사업 지원, 글로벌 네트워크 확대를 통한 'K-디벨로퍼' 위상 제고가 핵심이다.

김한모 한국디벨로퍼협회 신임 회장이 지난달 31일 서울 여의도 루나미엘레에서 열린 제7대 회장단 출범 기념식에서 협회기를 흔들며 새 출범을 알리고 있다. 한국디벨로퍼협회 AD 원본보기 아이콘

김 회장은 "구호보다 실행으로 신뢰를 쌓는 협회가 되겠다"며 "회원사가 주인의식을 갖고 참여할 수 있도록 소통 창구를 항상 열어두겠다"고 말했다. 이어 "공간 창조를 넘어 더 큰 가치를 만들고, 상생의 파트너로 함께 성장하는 새로운 20년을 시작하겠다"고 했다.

이날 행사에는 문주현 엠디엠(MDM)그룹 회장, 김승배 피데스개발 대표 등 협회 명예회장단과 정원주 대우건설 회장, 정·관계 인사, 회원사, 유관기관 관계자 등 250여명이 참석했다. 행사는 개회식, 20주년 기념영상 상영, 축사, 이·취임식, 신임 회장 비전 발표, 수석부회장 및 위원회 소개순으로 진행됐다.

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디벨로퍼협회는 '부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률'에 근거한 법정단체다. 국내 부동산개발업계를 대표해 정책 건의, 전문인력 양성, 산업 육성 등의 역할을 맡고 있다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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