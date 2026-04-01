뉴욕증시의 3대 주가지수가 미국과 이란 양측의 종전 의사에 다른 기대감이 확산하며 급등세로 마감했다.

미국 뉴욕증권거래소. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

31일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1125.37포인트(2.49%) 급등한 4만6341.51에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 184.80포인트(2.91%) 뛴 6528.52, 나스닥 종합지수는 795.99포인트(3.83%) 급등한 2만1590.63에 장을 마쳤다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 이스라엘이 추가로 공격하지 않는다면 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다고 밝혔다. 이란 국영 프레스TV에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과의 전화 통화에서 이란 전쟁을 두고 "해결책은 공격을 중단하는 것"이라며 "추가 공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 강조했다.

이 같은 발언이 전해지면서 주가지수는 일제히 상승 폭을 넓혔다. S&P500 지수는 5분 사이에 50포인트 가까이 급등하기도 했다.

앞서 트럼프 대통령도 이날 여러 차례 언론 인터뷰에서 종전 협상이 잘 진행되고 있다며 종전이 가까워지고 있다고 거듭 말했다. 호르무즈 해협은 필요한 국가가 개방하러 나서라며 사태를 해결하지 않고 철군할 수 있다고 시사하기도 했으나 트럼프 대통령은 전반적으로 종전 기대감을 고취하는 데 중점을 뒀다.

웰스얼라이언스의 에릭 디트 사장은 "전쟁 종식을 향한 어떤 조치든 증시에 긍정적 영향을 미치기 때문에 안도 랠리가 나타났다"며 "다만 아직 위기를 완전히 벗어난 것은 아니고 석유 문제를 해결하지 못하면 계속 압박을 받게 될 것"이라고 말했다.

미국은 협상을 이어가면서도 확전 상황을 지속해서 대비하고 있다. 미군은 이날 이번 전쟁에서 세 번째 항공모함인 니미츠급 조지 H.W. 부시호와 호위 전단을 중동으로 증파했다. 앞서 중동에 배치된 에이브러햄 링컨호는 아라비아해에서 작전을 수행 중이며 제럴드 R. 포드호는 수리를 위해 크로아티아 항구에 정박하고 있다. 부시호의 파견은 포드호의 빈자리를 채우는 차원으로 풀이되지만 확전을 염두에 둔 조치로 봐도 무리가 없다.

업종별로는 통신서비스와 기술이 4%, 임의소비재와 산업은 3% 이상 급등했다. 에너지는 1% 넘게 하락했다.

저가 매수세는 특히 기술주 위주로 강력하게 유입됐다. 필라델피아 반도체 지수는 6.24% 급등했다.

필리 지수를 구성하는 30개 종목이 모두 튀어 오른 가운데 엔비디아와 TSMC, 브로드컴, ASML, 램리서치, KLA는 6% 안팎으로 올랐다. 마벨테크놀로지는 엔비디아가 20억달러를 투자했다는 소식에 12.80% 급등했다.

사회관계망서비스(SNS) 플랫폼 스냅은 행동주의 헤지펀드가 회사 지분을 늘렸다는 소식에 주가가 14% 넘게 올랐다.

지난달 미국의 구인 건수는 소폭 감소하며 큰 변동이 없는 모습을 보였다. 미국 노동부가 발표한 2월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 688만2000건으로 집계됐다. 시장 예상치는 692만건이었다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 기준금리가 12월까지 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상될 확률을 1.8%로 반영했다. 사실상 금리 인상 가능성을 배제하고 있다.

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시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 5.36포인트(17.51%) 떨어진 25.25를 가리켰다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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