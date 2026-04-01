딥페이크·성폭력·도박…경찰, '사이버 범죄' 집중 대응

사이버 범죄 예방의 날 맞아 집중 홍보활동

경찰이 '사이버 범죄 예방의 날(매년 4월2일)'을 맞아 예방·단속 활동을 강화한다.

경찰청은 사이버 범죄 예방의 날을 계기로 국민적 경각심을 높이고 예방수칙을 알리기 위해 다양한 활동을 전개한다고 1일 밝혔다. 2015년 사이버의 '사(4)'와 '이(2)'를 따 선정한 날짜다.

우선 사이버 성폭력·도박·공중협박 관련 홍보영상과 예방수칙을 경찰청 누리소통망과 네이버 등 온라인 플랫폼, 각종 게임 사이트에 게시한다. 디지털 환경에 익숙한 10∼20대가 친숙하게 느낄 수 있도록 쇼츠 영상으로 제작했으며, 각 시도경찰청에서도 카드뉴스 등을 활용할 계획이다.

또 사이버 명예경찰 '누리캅스'와의 협업으로 온라인상 불법·유해 정보를 점검하고, 현직 경찰관으로 구성된 사이버 범죄 예방 강사가 청소년과 디지털 취약계층 등을 대상으로 '찾아가는 사이버 범죄 예방 교육'을 실시할 예정이다. 특히 이달 중 경찰청 사이버 범죄 신고시스템 누리집을 방문하면 사진을 가짜영상(딥페이크)으로 변조할 수 없도록 막아주는 예방 기술을 체험할 수 있다. 다만 민간에서 개발한 해당 기술은 아직 초기 단계로 구글 제미나이(Gemini)·챗 GPT 등 최신 생성형 인공지능(AI) 모델을 이용할 경우에는 음란물 생성을 차단하지 못해 주의가 요구된다.

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경찰청 관계자는 "사이버 범죄가 지능화·다변화하는 한편, 신종 수법도 등장하고 있어 무엇보다 예방이 중요해졌다"며 "최근 딥페이크를 이용한 사이버 성폭력 범죄가 많은데 불법 성영상물을 소지·유포하는 것은 물론, 재유포하는 행위도 범죄에 해당한다는 점을 인식해야 한다"고 강조했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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