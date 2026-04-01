관계부처 역할 나눠 실효성 높일 방침

경찰이 안전한 등·하원 환경을 조성하기 위해 통학버스에 대한 합동 점검에 나선다.

경찰청은 교육부·국토교통부·각 지방자치단체 및 교육청 등과 함께 어린이 통학버스 합동 안전점검을 실시한다고 1일 밝혔다. 점검 대상은 전체 통학버스 4만3857대 중 10%인 약 4300대로, 올해는 전문성과 현장 실효성을 높이기 위해 관계기관 간 역할을 나눠 추진할 계획이다.

관계부처 합동으로 어린이 통학버스 점검이 이뤄지고 있다. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

경찰청은 어린이 통학버스 신고 여부, 운전자 준수사항, 보호자 동승 의무, 안전 운행 여부 등 교통법규 준수 사항을 중점적으로 확인한다. 교육부는 통학버스 운영 시 안전 전반을 관리하고 합동 점검을 총괄하며 국토부 한국교통안전공단은 차량 구조 및 장치 기준, 하차 확인 장치 등 안전설비 작동 여부, 차량 정비 상태 등 안전 기준 충족 여부를 중심으로 기술 점검을 실시한다.

지자체 및 교육청은 담당 지역의 교육·보육 기관 통학버스 운영 현황을 바탕으로 점검에 참여하며, 점검 결과에 따른 행정지도 및 사후 관리 등으로 지역 단위 안전관리 체계 강화를 지원한다.

주요 점검 내용은 ▲어린이 통학버스 신고 여부 ▲차량 구조 및 장치 기준 준수 여부 ▲보호자 동승 및 안전교육 이수 여부 ▲보험 가입 여부 ▲안전 운행기록 제출 여부 등이다. 특히 미신고 운행, 구조 장치 기준 미준수 등 주요 위반사항은 2개월 내 개선이 이뤄지도록 관리·점검할 계획이다.

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김호승 경찰청 생활안전교통국장은 "어린이 통학버스 사고 예방을 위해 운영자와 운전자의 안전의식 고취가 무엇보다 중요하다"며 "이번 합동 점검을 통해 현장의 위험 요인을 사전에 제거하고 위반사항에 대해서는 엄정하게 조치해 안전한 등·하원 길을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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