[클릭e종목]“오리온, 배당락 이후 주가 하락은 기회”

하나증권은 1일 오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 128,000 전일대비 1,000 등락률 +0.79% 거래량 127,871 전일가 127,000 2026.03.31 15:30 기준 관련기사 오리온, 전 계열사 대상 에너지 절감…차량 5부제 도입 [오늘의신상]말차에 초코·딸기 더했다…꼬북칩·톡핑 한정판 "줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 황치즈칩…과자 한정판의 세계[맛잘알X파일] 전 종목 시세 보기 에 대해 배당락 이후 주가 하락은 기회라며 목표주가 20만원을 제시했다.

심은주 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "올해에도 배당소득 분리과세에 적합한 선에서 주당배당금을 결정할 것이라고 밝혔다"며 "최소 10% 증액이 예상된다"고 말했다.

오리온의 올해 연결 매출액은 전년 대비 9.4% 증가한 3조6464억원, 영업이익은 14.0% 증가한 6367억원으로 추정된다. 실적 개선의 핵심은 중국으로, 올해 매출 1조4000억원을 상회하여 역사적 매출을 경신할 것으로 전망된다. 춘절 효과가 본격화되는 가운데 고성장 중인 간식 및 온라인 채널에서의 보폭 확대가 고무적이다. 베트남도 기저효과 및 수출 재개가 탑라인 및 손익 개선에 우호적으로 작용할 것으로 보인다. 러시아는 '파이' 생산라인 증설 및 추가 라인 증설 기인한 고성장 흐름이 지속될 것으로 예상된다.

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심 연구원은 "안정적인 재무 상황 및 이익 창출 능력 감안 시, 중장기 배당 확대 여력이 상대적으로 돋보이는 업체"라며 "적극적인 비중 확대 전략이 유효하다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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