4월 시범 운영 후 5월 정식 개장

서울 용산구(구청장 박희영)가 지하철 6호선 삼각지역 지하 1층 상가에 스크린 파크골프장을 조성하고 1일부터 시범 운영에 들어갔다.

지난달 31일 용산 스크린 파크골프 삼각지점 준공식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난달 31일 '용산 스크린 파크골프 삼각지점(한강대로 지하 185)' 준공식을 열었다. 역사 내 공실 상가를 활용해 접근성을 높인 것이 특징으로, 용산구와 서울교통공사가 협력해 유휴 공간 활용 방안을 모색한 결과다.

시설 규모는 331.3㎡이며 스크린 타석 5개와 이용객 휴게공간으로 구성됐다. 각 타석에는 냉·난방 시스템을 갖춰 계절과 날씨에 관계없이 이용할 수 있다. 1개 타석당 최대 4명까지 이용할 수 있고 2시간 단위 예약제로 운영된다.

운영 시간은 월~토요일 오전 8시부터 오후 8시까지며, 일요일과 공휴일은 휴관한다. 예약은 '용산구 공공체육시설 통합예약 누리집'에서 온라인으로만 가능하며 현장 접수는 받지 않는다.

구는 4월 한 달간 시범 운영을 통해 운영 방식과 예약 시스템 등을 점검한 뒤 5월부터 정식 운영할 계획이다. 상반기 중에는 '용산 스크린 파크골프 용산2가점(신흥로2길 74)'도 추가로 개소할 예정이다.

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박희영 용산구청장은 "멀리 이동하기 힘든 주민들을 위해 접근성이 뛰어난 지하철 역사 공간을 체육시설로 재탄생시켰다"며 "앞으로도 구민의 건강 증진과 여가 활동 확대를 위해 다양한 체육활동 기반을 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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