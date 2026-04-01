혹서기 7~8월 제외 11월30일까지 운영

정부가 오는 4월17일부터 11월30일까지 인천광역시, 강원특별자치도, 경기도 접경지역에 조성한 '비무장지대(DMZ) 평화의 길' 12개 테마노선을 전면 개방한다고 1일 밝혔다. 혹서기인 7월과 8월에만 운영이 중단된다.

테마노선은 인천(강화), 경기(김포·고양·파주·연천), 강원(철원·화천·양구·인제·고성) 등 DMZ 10개 접경지역에 걸쳐 2019년에 조성됐다. DMZ의 생태·문화·역사 자원을 통해 평화와 안보의 소중함을 생생하게 체험할 수 있다.

시민들이 강원도 철원군 'DMZ 평화의 길'을 걷고 있다. 시민들의 뒷편으로 보이는 철책선 너머 비무장지대를 역곡천이 가로질러 흐르고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

테마노선의 각 코스는 DMZ 인근 야생 동식물 보호와 참가자의 안전을 고려해 운영된다. 군부대의 협조로 주요 구간은 참가자들이 직접 철책 인근을 걸을 수 있도록 구성돼 있다. 또한 지역 주민 등으로 구성된 전문 해설사와 안내요원이 동행해 각 장소에 얽힌 다채로운 이야기를 들려준다.

테마노선은 안보지역 특성상 대한민국 국민만 체험할 수 있으며, 본인 인증 및 신분 확인 절차가 필요하다. 참가비는 1인당 1만원이다. 참가를 희망하는 국민은 1일부터 'DMZ 평화의 길' 공식 누리집과 걷기여행 모바일 응용프로그램(앱) '두루누비'를 통해 온라인으로 사전에 신청하면 된다.

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정부는 이번 테마노선 개방을 통해 DMZ 접경지역이 한국에서만 경험할 수 있는 독보적인 평화·생태체험 관광자원으로 자리매김하기를 기대한다고 밝혔다. 또한 관계 부처와 접경 지자체는 앞으로도 적극적으로 협력해 비무장지대를 세계적인 평화관광의 상징으로 육성할 계획이라고 덧붙였다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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