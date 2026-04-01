'16만전자' '81만닉스' 추락에도 더 담으라는 증권가 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓]'16만전자' ‘81만닉스’ 추락에도 목표가 유지하는 증권가
②[원자재]후티 참전에 '불붙은 유가'…WTI 3년8개월 만에 100달러 돌파 마감
③[방산]한화오션 '차세대 구축함' 공개.. AI 기반 '해양방산' 고지 선점
MARKET INDEX : Year to date
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Top3 NEWS
■ 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유
○악재 쏟아진 3월도 보수적 전망 실종
○절반가량 목표가 20% 이상 '널뛰기'
○"전쟁·고유가 등 리스크 간과" 우려도
○절반가량 목표가 20% 이상 '널뛰기'
○"전쟁·고유가 등 리스크 간과" 우려도
■ 트럼프 "이란 초토화" 발언…심리적 저지선 뚫은 유가
○트럼프, 이란 초토화 작전 예고
○이란, 후티 통해 홍해 봉쇄 준비
○트럼프 지지율 33%까지 급락
○이란, 후티 통해 홍해 봉쇄 준비
○트럼프 지지율 33%까지 급락
■ 한화오션, K-해양방산 이끌 '차세대 구축함' 공개
○'이순신방위사업전' 참가해 선보일 예정
○한화오션 "초격차 방산 기술으로 선도"
○한화시스템, 국내 최초 전력화 무인수상정 전시
○한화오션 "초격차 방산 기술으로 선도"
○한화시스템, 국내 최초 전력화 무인수상정 전시
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