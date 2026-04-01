'16만전자' '81만닉스' 추락에도 더 담으라는 증권가 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]'16만전자' ‘81만닉스’ 추락에도 목표가 유지하는 증권가

②[원자재]후티 참전에 '불붙은 유가'…WTI 3년8개월 만에 100달러 돌파 마감

③[방산]한화오션 '차세대 구축함' 공개.. AI 기반 '해양방산' 고지 선점

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유

○악재 쏟아진 3월도 보수적 전망 실종

○절반가량 목표가 20% 이상 '널뛰기'

○"전쟁·고유가 등 리스크 간과" 우려도