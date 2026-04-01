도널드 트럼프 미국 대통령이 2~3주 내 철수하겠다고 밝혔다.

지난달 31일(현지시간) 블룸버그 통신과 CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 유가 인하 방안을 묻는 기자들의 질문에 "내가 할 일은 이란에서 떠나는 것뿐이고 우리는 곧 그렇게 할 것"이라고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이어 철수 시점에 대해 "2주 안, 아마 2주에서 3주 사이가 될 것"이라며 "우리가 계속할 이유가 없기 때문에 떠날 것"이라고 덧붙였다.

그는 이 기간에 이란이 미국과 합의에 이를 가능성도 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 "그들이 합의를 원하고 있기 때문에 합의에 이를 가능성이 있다. 그들은 내가 원하는 것보다 더 강하게 합의를 원하고 있다"며 "비교적 짧은 기간 내에 우리는 일을 마무리하게 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "지금은 매우 다른 성향의 인물들이 나와 있다. 훨씬 더 합리적인 사람들"이라며 이란과의 협상에 대해 낙관적으로 전망했다.

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트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개를 위해 협력하지 않는 동맹국들에 대해 다시 불만을 표출했다. 이란 전쟁 이후 해협이 봉쇄된 상황에서 동맹국들에 "각자 석유를 확보하라"라고 촉구했다. 그는 "프랑스나 다른 나라가 석유나 가스를 얻고 싶다면 호르무즈 해협을 통해 올라가면 스스로 해결할 수 있을 것"이라며 해협에서 무슨 일이 일어나든 우리는 관여하지 않을 것"이라고 말했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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