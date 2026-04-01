경기도가 경기미 김밥 경연대회를 개최한다.

경기도는 우수 경기미 소비를 촉진하고 독창적인 K-푸드 콘텐츠를 발굴하기 위해 '제3회 경기미 김밥 경연대회' 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 오는 6월13~14일 이틀간 수원컨벤션센터에서 열리는 '2026 경기미 김밥 페스타'의 핵심 프로그램이다.

경기도는 1일부터 23일까지 공식 누리집(www.gimbapfesta.com)을 통해 참가 신청을 받는다.

경연대회는 일반부(만 20세 이상 누구나)와 소상공인부(김밥 판매업 종사자) 2개 부문이다.

경기도는 서류심사를 통해 부문별 15팀 씩 총 30팀을 선발해 본선 경연을 진행한다. 참가자는 경기미를 필수로 사용하고 경기도 농산물을 활용한 창의적인 김밥 메뉴를 구성해야 한다.

지난해 열린 김밥 경연대회 참가자들이 경연에 참가해 김밥을 만들고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

서류 심사를 통해 선발된 30팀은 6월13일 현장에서 본선 경연을 펼친다. 일반부는 현장 조리 경연으로, 소상공인부는 현장 판매를 병행해 대중성을 함께 평가받는다. 시상은 통합 대상 1팀을 포함해 총 13팀에 경기도지사상과 상금이 수여된다.

올해로 3회째를 맞는 경기미 김밥 페스타는 매년 관람객의 큰 호응을 얻고 있다. 지난해 대회에는 114팀이 참가해 29팀이 본선에 진출했다.

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박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "경기미 김밥 경연대회는 우리 쌀 경기미의 우수성을 전 세계에 알릴 수 있는 참신한 김밥 레시피를 발굴하는 장"이라며 "전국의 김밥 고수들과 소상공인들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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