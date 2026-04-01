"이란은 전쟁 원하지 않아"



마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국과 이스라엘의 추가 공격이 없다고 보장할 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼있다고 밝혔다. 이란 측에서 종전의사를 직접 밝힌 것은 개전 이후 처음이라 종전 기대감이 다시금 커지고 있다.

31일(현지시간) 유로뉴스에 따르면 이날 페제시키안 대통령은 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과의 전화통화에서 "이란은 전쟁을 원치 않는다"며 "미국과 이스라엘의 추가공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼있다"고 밝혔다.

페제시키안 대통령은 "이란은 미국과 선의로 협상에 임했으나, 협상 도중 불법적으로 공격을 받았으며, 이는 미국이 외교를 거부하고 있음을 보여준다"이라며 "미국-이스라엘의 대이란 군사 공격은 전례 없는 범죄이며, 국제법에 대한 명백한 위반"이라고 강조했다. 이어 "유럽은 파괴적인 접근 방식을 버리고, 국제법에 부합하는 방식으로 이란과 협력해야 한다"고 주장했다.

코스타 상임의장도 통화 후 사회관계망서비스(SNS)인 X계정을 통해 "현재 중동 상황은 매우 위험하다"며 "이란 대통령과의 통화에서 긴장 완화와 자제, 민간인 및 민간 인프라 보호와 상호존중의 필요성을 이란 측에 촉구했다"고 설명했다.

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이란당국은 미국과의 대화도 지속되고 있다고 밝혔다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 알자지라 방송과의 인터뷰에서 "스티브 윗코프 중동 특사로부터 직접 메시지를 받고 있다"면서도 "다만 이는 공식적으로 미국과 협상하고 있다는 의미는 아니다"라고 선을 그었다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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