1977년 뒤 근현대 동산 유물 대상
최우수·우수·장려상 총 열 점 선발

산악인 김홍빈 등반 자료(일지, 특수제작 장비, 의복, 도구 등)

산악인 김홍빈 등반 자료(일지, 특수제작 장비, 의복, 도구 등)

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국가유산청은 다음 달 31일까지 '예비문화유산 발굴 공모전'을 진행한다고 1일 밝혔다.


근현대 한국 사회의 미래 문화자원을 발굴하기 위한 대회다. 제작·형성된 지 50년이 지나지 않은 동산 유물이 대상이다. 1977년부터 현재까지 행정·정치·산업·생활·문화체육·과학 등 전 분야를 아우른다. 올해는 지역사회의 산업 및 생활문화와 관련된 인물·이야기·사건이 담긴 유물 발굴에 특히 주력한다.

개인, 민간기관, 지자체, 중앙부처 등 누구나 참여할 수 있다. 응모 부문은 민간 주도형, 지자체·민간 협업형, 지자체 주도형, 중앙부처 주도형 등 네 가지로 나뉜다. 개인과 민간기관은 관할 기초 지자체 문화유산 담당 부서에 신청서를 제출하면 된다.


탐험가 허영호 남극 탐험 기록물

탐험가 허영호 남극 탐험 기록물

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국가유산청은 서류심사, 현장 심사, 대국민 투표를 거쳐 최우수상 한 점, 우수상 네 점, 장려상 다섯 점 등 총 열 점의 우수사례를 뽑는다. 선발된 유물은 예비문화유산 선정을 위한 문화유산위원회 심의에서 우선 검토한다.

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지난해 공모전에서는 산악인 김홍빈 등반 자료(최우수)를 비롯해 '독고탁' 만화 원고 및 TV 애니메이션 대본, 이응노 작가 '군상' 관련 유품, 한창기 선생 '뿌리깊은 나무' 창간사 친필 원고, 부마민주항쟁 민주투쟁선언문(이상 우수) 등 일곱 건이 선정됐다.


이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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