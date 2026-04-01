국립나주문화유산연구소 '문화유산 놀이터' 운영

가마 모형 제작·발굴 현장 견학

쇼트폼 공모전도…전 연령 참여 가능

국립나주문화유산연구소는 10월 31일까지 '문화유산 놀이터' 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

지역 문화유산을 놀이로 체험하는 이 프로그램은 세 가지 과정으로 구성된다. '문화유산 공작소 - 모락모락, 가마 인센스(4월 7일~10월 27일)는 나주 오량동 요지의 가마를 소형 모형으로 재현하고, 옹관·새모양토기·원통형토기 등 영산강 유역 대표 유물 형태의 향을 만들어보는 체험이다. 초등학생과 성인 모두 참여할 수 있다.

'문화유산 탐험대 - 기웃기웃, 발굴현장 엿보기(4월 23일~6월 20일·9월 1일~10월 15일)는 초등학교 5~6학년과 중학생을 대상으로 한다. 나주 복암리유적 등 고고학 발굴 현장을 견학하고 조사 과정을 직접 체험한다.

'문화유산 챌린지 - 꾹꾹! 도장 찍고, 영상 찍고'는 초등학교 5~6학년을 대상으로 한 쇼트폼 영상 공모전이다. 복암리유적 출토 인장을 주제로 개발한 스탬프 키트를 활용해 문화유산 관련 영상을 제작해 출품하는 방식으로 진행된다.

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참가 신청은 전화로 할 수 있으며, 자세한 일정은 국립나주문화유산연구소 누리집에서 확인할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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