국립나주문화유산연구소 '문화유산 놀이터' 운영
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
가마 모형 제작·발굴 현장 견학
쇼트폼 공모전도…전 연령 참여 가능
AD
국립나주문화유산연구소는 10월 31일까지 '문화유산 놀이터' 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.
지역 문화유산을 놀이로 체험하는 이 프로그램은 세 가지 과정으로 구성된다. '문화유산 공작소 - 모락모락, 가마 인센스(4월 7일~10월 27일)는 나주 오량동 요지의 가마를 소형 모형으로 재현하고, 옹관·새모양토기·원통형토기 등 영산강 유역 대표 유물 형태의 향을 만들어보는 체험이다. 초등학생과 성인 모두 참여할 수 있다.
'문화유산 탐험대 - 기웃기웃, 발굴현장 엿보기(4월 23일~6월 20일·9월 1일~10월 15일)는 초등학교 5~6학년과 중학생을 대상으로 한다. 나주 복암리유적 등 고고학 발굴 현장을 견학하고 조사 과정을 직접 체험한다.
'문화유산 챌린지 - 꾹꾹! 도장 찍고, 영상 찍고'는 초등학교 5~6학년을 대상으로 한 쇼트폼 영상 공모전이다. 복암리유적 출토 인장을 주제로 개발한 스탬프 키트를 활용해 문화유산 관련 영상을 제작해 출품하는 방식으로 진행된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"쏠 만큼 쐈다" 개미들 항복?…주식 던지고 9조 원...
AD
참가 신청은 전화로 할 수 있으며, 자세한 일정은 국립나주문화유산연구소 누리집에서 확인할 수 있다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>