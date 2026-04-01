태권도, 남북 공동 등재 추진

2028년 정부 간 위원회서 결정

국가유산청은 지난달 31일 유네스코 본부에 인삼 문화와 태권도의 유네스코 인류무형유산 대표목록 등재 신청서를 제출했다고 1일 밝혔다.

인삼 문화는 재배·가공 기술은 물론 신앙, 의례, 설화, 조리법, 선물 문화 등 일상 속 다양한 실천 방식을 포함하는 생활 무형유산이다. 건강한 삶과 가족 공동체의 유대를 상징한다. 체험과 교육을 통해 지역과 세대를 넘어 전승되고 있다.

등재 여부는 유네스코 사무국 검토와 심사기구 심사를 거쳐 2028년 12월 제23차 무형유산보호협약 정부 간 위원회에서 결정된다.

태권도 수련 모습 원본보기 아이콘

태권도는 도장을 중심으로 사범과 수련생이 서로 존중하고 협력하며 기술과 가치를 세대에 걸쳐 전승하는 공동체 수련문화다. 수련생이 성장해 사범이 되고 다음 세대를 지도하는 순환적 전승 체계가 특징이다. 지난해 말 공모를 거쳐 올해 1월 합동위원회 심의에서 등재 신청 대상으로 선정됐다.

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국가유산청은 2018년 씨름에 이어 두 번째 남북 공동등재를 목표로 한다. 관련 단체, 유관 부처, 유네스코 등과 긴밀하게 협의하고 있다. 북한은 지난해 3월 별도로 태권도 등재 신청서를 제출했다. 현재 심사가 진행 중이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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