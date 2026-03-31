[뉴욕증시]또 종전 기대감에 급등하는 3대 지수

트럼프 호르무즈 재개방 없어도 종전 용인 보도

시총 상위 기술주 일제히 상승세

도널드 트럼프 미국 대통령은 측근들에게 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 상태를 유지해도 종전할 의사가 있다고 측근들에게 말한 것이 알려지면서 31일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 상승세로 출발했다.

이날 홈트레이딩시스템(HTS)에 따르면 오전 10시 27분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 550.10포인트(1.26%) 오른 4만5766.24를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 100.95포인트(1.59%) 오른 6444.93, 기술주 중심의 나스닥지수는 441.815포인트(2.13%) 급등한 2만1236.70을 가리키고 있다.

트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방과 관계없이 종전할 용의가 있다고 측근들에게 말했다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도가 지수를 견인했다. 이에 이란 전쟁으로 하방 압력을 받아왔던 기술주는 일제히 상승세를 보인다.

엔비디아 +3.30%, 애플 +0.60%, 마이크로소프트 +1.71%, 아마존 +2.40%, 알파벳 +3.12%, 메타 +3.66% 등의 상승률이 두드러진다.

베스포크 인베스트먼트 그룹의 전략가들은 "때로는 헤드라인을 보면 고개를 갸우뚱하게 된다"며 "만약 미국이 중동에서 철수하고 해협을 봉쇄한 채로 남아있다면, 에너지 시장은 극심한 공급 부족 상태에 놓여 가격이 높은 수준을 유지할 가능성이 높다. 어쩌면 시장은 미국이 철수하면 해협이 다시 열릴 것이라고 기대하는 것일지도 모른다"고 지적했다.

이를 반영하듯 국제유가는 종전 가능성에도 오르고 있다. 호르무즈 해협이 재개방되지 않을 수 있다는 불안감이 불거지는 가운데 이란이 두바이 해역에서 쿠웨이트 유조선을 공격했다는 보도가 나왔기 때문이다.

이 시각 현재 브렌트유 선물은 전장 대비 4% 상승해 배럴당 117달러 수준에서 거래 중이다. 미 서부텍사스산 원유(WTI) 선물도 전장 대비 1% 오르며 배럴당 103달러를 돌파했다. 정유주인 셰브론 +0.91%, 엑슨모빌 +1.29% 등도 오름세다.

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피트 헤그세스 미 국방장관이 향후 며칠이 중요하다며 이란을 향해 합의하지 않으면 공습할 것이라고 밝히면서 방산주도 일제히 오르고 있다. 록히드마틴 +0.74%, 에어로바이런먼트 +0.75% 노스롭그루만 +0.79%, RTX +1.78% 등을 가리키고 있다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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