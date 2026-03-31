경남 창원특례시 의창구 '팔룡복지회관'이 오는 4월 1일 문을 열고 본격적인 운영에 들어간다.

31일 창원시에 따르면 팔룡복지회관은 팔룡동행정복지센터 4~5층 전체면적 598.81㎡ 규모에 프로그램 1~4실과 탈의실, 휴게실 등 총 6개 실을 갖췄다.

평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며 이달부터 '스마트폰 활용 교육', '시니어 필라테스' 등 어르신 중심 프로그램이 순차적으로 개강한다.

개관을 앞둔 경남 창원시 의창구 팔룡동 팔룡복지회관. 창원특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

프로그램 수강 신청은 정원 마감 전까지 상시 접수되며 주민이 기증한 도서, 주민자치 프로그램 수강생 작품으로 채워진 휴게실은 주민 누구나 이용할 수 있다.

이 회관은 육군 39사단 부지개발 이익금을 활용해 주민 복지 및 문화 거점 공간 조성을 목적으로 건립됐다.

팔룡동주민자치회는 향후 동 행정과 긴밀히 협의하며 주민 의견을 지속해서 반영해, 프로그램 등을 늘려갈 방침이다.

길정환 팔룡동장은 "팔룡복지회관은 주민 모두의 공간"이라며 "누구든 편안하게 드나들 수 있는 공간이 되길 바란다"고 말했다.

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회관 이용에 관한 자세한 사항은 팔룡동주민자치센터에 문의하면 안내받을 수 있다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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