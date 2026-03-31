채용 비리 의혹을 받는 서울 강서구의회 의장과 운영위원장이 나란히 경찰에 구속됐다.

김지현 서울남부지법 영장전담 부장판사는 31일 오전 10시30분부터 특정범죄가중법 위반(뇌물) 혐의를 받는 강서구의회 의장 박모씨와 운영위원장 전모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

박씨 등은 강서구의회 임기제 공무원 A씨의 별정직 공무원 채용 과정에 개입한 혐의를 받는다. A씨는 채용 이후 강서구의회에서 인사·채용 관련 업무를 담당한 것으로 알려졌다.

AD

경찰은 앞서 지난해 10월 국민권익위원회로부터 이 사건을 넘겨받은 뒤 강서구의회 의장실과 운영위원장실 등을 압수수색하고 박씨와 전씨를 피의자 신분으로 조사해왔다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>