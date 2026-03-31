박홍근 기획예산처 장관은 31일 추가경정예산(추경)에 포함된 지역화폐형 지원금의 지급 기준과 관련해 "1인 가구는 월 소득 약 385만원, 2인 가구는 630만원 수준이 소득 하위 70% 기준"이라고 밝혔다.

박 장관은 이날 KBS 뉴스에 출연해 정부가 제시한 '소득 하위 70%' 기준을 이같이 구체적으로 설명했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정부는 총 26조2000억원 규모의 추경을 편성하고, 이 가운데 4조8000억원을 투입해 약 3580만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원의 지역화폐형 지원금을 지급할 계획이다. 기본 지급액은 10만원이며, 지방 거주자와 취약계층에는 추가 지원이 이뤄진다.

지급 시기와 관련해 박 장관은 "차상위계층, 한부모가정, 기초생활수급자는 행정 데이터가 확보돼 있어 국회 통과 이후 4월 말 지급이 가능하다"고 말했다. 이어 "그 외 대상자는 건강보험료 기준으로 소득을 산정해야 해 5월 지급이 유력하다"고 설명했다.

또 "소득 하위 70%는 중위소득 150% 수준, 즉 중산층에 해당한다"며 "고소득층보다 물가 상승과 경기 둔화의 영향을 크게 받는 계층을 고려해 지원 대상에 포함했다"고 밝혔다.

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아울러 추경이 물가를 자극할 수 있다는 우려에 대해 "한국은행과 한국개발연구원(KDI) 모두 물가 영향은 제한적이라고 보고 있다"며 "국채 발행 없이 추진하는 만큼 시장금리나 물가에 미치는 영향도 크지 않을 것"이라고 강조했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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