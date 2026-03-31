박홍근 기획예산처 장관은 31일 추가경정예산(추경)에 포함된 지역화폐형 지원금의 지급 기준과 관련해 "1인 가구는 월 소득 약 385만원, 2인 가구는 630만원 수준이 소득 하위 70% 기준"이라고 밝혔다.


박 장관은 이날 KBS 뉴스에 출연해 정부가 제시한 '소득 하위 70%' 기준을 이같이 구체적으로 설명했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자

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정부는 총 26조2000억원 규모의 추경을 편성하고, 이 가운데 4조8000억원을 투입해 약 3580만명에게 1인당 최소 10만원에서 최대 60만원의 지역화폐형 지원금을 지급할 계획이다. 기본 지급액은 10만원이며, 지방 거주자와 취약계층에는 추가 지원이 이뤄진다.

지급 시기와 관련해 박 장관은 "차상위계층, 한부모가정, 기초생활수급자는 행정 데이터가 확보돼 있어 국회 통과 이후 4월 말 지급이 가능하다"고 말했다. 이어 "그 외 대상자는 건강보험료 기준으로 소득을 산정해야 해 5월 지급이 유력하다"고 설명했다.


또 "소득 하위 70%는 중위소득 150% 수준, 즉 중산층에 해당한다"며 "고소득층보다 물가 상승과 경기 둔화의 영향을 크게 받는 계층을 고려해 지원 대상에 포함했다"고 밝혔다.

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아울러 추경이 물가를 자극할 수 있다는 우려에 대해 "한국은행과 한국개발연구원(KDI) 모두 물가 영향은 제한적이라고 보고 있다"며 "국채 발행 없이 추진하는 만큼 시장금리나 물가에 미치는 영향도 크지 않을 것"이라고 강조했다.


세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
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