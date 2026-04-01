더 시에나 오픈 초청 선수 출전

이번 시즌 LPGA 엡손 투어 활약

박성현 "첫 대회라서 긴장되고 설렌다"

'남달라' 박성현이 여주에 뜬다.

2일부터 나흘간 경기도 여주시 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 더 시에나 오픈(총상금 10억원)에 출전한다. 후원사 초청으로 등판한다. 더 시에나 벨루토 컨트리클럽은 파5 홀이 길게 세팅된다. 마지막 3개 홀은 핀 위치로 난이도를 조정할 예정이다.

이 대회는 올해 신설된 대회다. KLPGA 투어 2026시즌은 지난 15일 태국 촌부리에서 끝난 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원)으로 시작됐고, 이 대회가 국내 개막전이다. 지난해 대상 수상자 유현조, 상금왕 홍정민, 박현경, 이예원, 작년 신인왕 서교림, 지난해 2승을 거두고 올해 신인으로 데뷔하는 김민솔, 리쥬란 챔피언십 우승자 임진영 등이 모두 출격한다.

박성현이 국내 개막전인 더 시에나 오픈에서 우승에 도전한다. 세마스포츠마케팅 제공 AD 원본보기 아이콘

박성현은 국내 10승(메이저 1승), 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 메이저 대회 2승을 포함해 7승을 올린 전 세계랭킹 1위다. 부상 이후 성적 부진으로 LPGA 투어 카드를 잃었다. 올해는 LPGA 엡손(2부) 투어에서 뛴다. 국내 대회는 작년 9월 OK저축은행 읏맨 오픈이 마지막이다.

"시즌 첫 경기를 한국에서 치르게 돼 긴장도 되고 설렌다"는 박성현은 "오랜만에 국내 팬분들 앞에서 플레이할 수 있게 돼 기쁘다"고 기대감을 드러냈다. 이어 "현재 컨디션이나 샷감이 나쁘지 않은 편이지만, 경기 감각이 아직 날카로운 상태는 아니다. 차분하게 플레이하면서 감각을 끌어올려야 할 것 같다"고 말했다.

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박성현은 "이번 대회 목표는 순위나 결과보다 경기 운영 전반에서 내 플레이를 잘 만들어가는 데 집중하겠다"면서 "한 샷, 한 샷 차분하게 풀어나가겠다"고 다짐했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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