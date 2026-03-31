동맹국 호르무즈 작전 참여 재차 압박

게시물 추가해 프랑스 저격

도널드 트럼프 미국 대통령 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 31일(현지시간) 호르무즈 해협 군함 파견 요구에 응하지 않는 동맹국을 향해 미국에서 석유를 사가거나, 호르무즈 해협에서 직접 가져가라며 작전 동참을 재차 압박했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "호르무즈 해협 때문에 항공유를 구하지 못하고 있는 모든 국가들, 가령 이란 (지도부) 참수에 참여하길 거부했던 영국 같은 나라들에 제안을 하나 하겠다"며 "첫째, 미국에서 사 가라. 우리에게는 충분히 많다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이어 "둘째, 뒤늦은 용기라도 내서 (호르무즈) 해협으로 가라. 그리고 그것을(석유를) 가져가라"라고 말했다.

그는 "당신들은 스스로 싸우는 법을 배우기 시작해야 한다"면서 "당신들이 우리를 위해 그곳에 있지 않았듯이, 미국도 더 이상 당신들을 돕기 위해 그곳에 있지 않을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이란은 사실상 초토화됐고, 어려운 부분은 끝났다. 가서 당신들의 석유를 직접 확보하라"라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 개방을 위한 동맹국들의 참여를 지속적으로 요구해왔지만 영국, 프랑스 등 주요 동맹국이 사실상 거부했다. 이에 마코 루비오 미 국무장관은 전일 종전 후 미국과 유럽 간 안보 동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해서도 재검토할 수 있다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이후 별도의 게시물에서도 동맹국 프랑스도 비난했다. 그는 "프랑스라는 나라는 군수 물자를 실은 채 이스라엘로 향하는 비행기들이 프랑스 영토 위로 날아가는 걸 허용하지 않으려 했다"고 주장했다.

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그는 "프랑스는 매우 성공적으로 제거된 '이란의 도살자'와 관련해 전혀 도움이 되지 않았다"라면서 "미국은 이를 기억할 것"이라고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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