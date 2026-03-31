박완수 경남도지사가 31일 김해 장유 시민들을 만나러 장유도서관으로 향했다.

이 자리에서 열린 '김해 장유 시민과의 대화'는 박 도지사와 홍태용 김해시장, 도의원, 시의원, 지역주민 270여명이 모여, 지난 30년간 급성장한 지역 발전 성과를 공유하고 주민 의견을 도정에 반영하고자 추진됐다.

박 도지사는 "지난 1년간 18개 시·군을 방문했고, 급격한 인구 증가와 도시 성장이 동시에 이뤄지고 있는 장유는 한 번 더 찾아야겠다고 생각했다"고 했다.

이어 "장유는 주거지역 확대와 비교해 주민 생활에 필요한 인프라가 아직 부족한 부분이 있어, 현장 목소리를 직접 듣기 위해 이 자리를 마련했다"라고 말했다.

박완수 경남도지사가 '김해 장유 시민과의 대화'에서 인사말을 전하고 있다. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "장유는 교통의 요충지이자 젊은 청년이 많이 사는 지역으로 문화와 생활 기반이 중요한 도시"라며 문화, 복지, 교통 기반시설을 갖춘 경남·부산·울산권 중추도시로 육성하겠다는 비전을 제시했다.

박 지사는 "신문동 일대 콘텐츠산업타운을 조성해 관련 산업 중심지로 육성하고, 가덕신공항과 진해신항 확대에 대비해 화목지구 일대에 전시·컨벤션 시설과 호텔, 쇼핑 시설 등을 포함한 복합 인프라를 구축해 동남권 물류·유통의 중심지로 발전시키겠다"고 강조했다.

또 "김해시와 경남도가 함께 장유 발전 계획을 구상하고 착실히 추진하겠다"며 "주민이 생활하는 데 불편함이 없도록 필요한 인프라를 꾸준히 확충하겠다"고 덧붙였다.

경남 김해시 장유도서관에서 '김해 장유 시민과의 대화'가 열리고 있다. 경남도 제공 원본보기 아이콘

이어서 박 지사는 소아 의료, 교통, 기반시설 등 생활밀착형 현안에 대해 주민들과 의견을 나눴다.

그는 장유에 '달빛어린이병원'이 없어 야간이나 휴일 진료가 어렵다는 주민 호소에 "소아 필수 의료 인력 확보가 쉽지 않지만, 진료 공백이 생기지 않도록 대응하고, 달빛어린이병원 추가 지정을 검토하겠다"고 답했다.

지역 숙원인 비음산 터널을 포함한 창원 연결 도로 사업에 대해서는 "밀양~진영 고속도로를 기반으로 비음산 터널을 거쳐 신항만까지 연결하는 노선을 국가계획에 반영해 재정사업으로 추진할 계획"이라며 "사업이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

예술고 등 특성화 학교가 부족해 지역 인재 유출이 발생하고 있다며 교육·문화 플랫폼을 조성해 달라는 목소리엔 "청년 유출의 주요 원인 중 하나가 교육"이라며 "특목고 등 다양한 교육시설 확충이 필요하다"고 했다.

이어 "예술고 유치는 지자체의 의지가 중요한 만큼 김해시가 적극적으로 추진하면 도와 교육청이 함께 지원하겠다"고 말했다.

박 지사는 이 밖에 화물차 밤샘 주차 문제와 차고지 조성, 장유터미널 개장 촉구 등 다양한 지역 현안에 대한 건의에 대해서도 답했다.

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경남도는 이번 행사에서 수렴한 건의 사항을 분야별로 검토해 단기 과제는 신속히 개선하고, 장기 과제는 도정 운영과 예산 편성에 반영할 계획이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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