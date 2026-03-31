6인 체제 갖춰져…곧 정상화 될 듯

고민수 상임위원, 윤성옥·이상근·최수영 비상임위원 합류

방송미디어통신위원회 위원 정원 7명 중 6명이 채워졌다.

31일 이재명 대통령은 방미통위 위원 4명에 대한 임명·위촉을 재가했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다. 여당이 추천한 고민수 상임위원과 윤성옥 비상임위원, 야당이 추천한 이상근·최수영 비상임위원이 새로 임명·위촉됐다.

이에 따라 대통령 몫으로 지명된 김종철 위원장, 류신환 비상임위원과 함께 방미통위는 6명 체제가 됐다. 방미통위는 이재명 정부에서 새로 출범했으나 그간 위원회 구성 지연으로 역할을 하지 못했다.

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방미통위는 위원장을 포함해 7명의 위원으로 구성되며 대통령이 위원장을 포함해 2명을 지명하고, 여당이 2명·야당이 3명을 추천하면 대통령의 임명·위촉한다. 현재 국민의힘 몫 상임위원 한자리만 남은 상황이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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