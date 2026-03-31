시민 불편 최소화 대책

대전시가 대덕대로 큰마을네거리 ~ 연구단지네거리 구간과 한밭대로 중리네거리 ~ 갑천대교네거리 구간에 대해 버스전용차로 단속을 한시적으로 유예한다.

이번 단속 유예는 천변도시고속화도로 보강토옹벽 보수공사에 따른 차로 통제로 교통 혼잡이 예상됨에 따라 30일 오후 6시부터 4월 30일 오후 8시까지이며, 공사 진행 상황에 따라 연장될 수 있다.

이번 조치는 원천육교 Ramp-B 보강토옹벽의 긴급보수가 필요함에 따라 원천교, 농수산 오거리, 대화육교 하부 등 주요 구간에서 차로 통제가 진행되면서, 기존 버스전용차로 운영 시 교통 혼잡이 가중될 우려가 있어 시행됐다.

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대전시 관계자는 "보수공사 진행 상황에 따라 단속 유예 기간은 변경될 수 있다"라며 "관련 사항은 대전시 누리집을 통해 확인하면 되고 시민들의 협조를 부탁드린다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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