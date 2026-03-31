주요 도시 비자 유효기간 최대 10년

관광·비즈니스 수요 확대 기대

정부가 중국인 대상 복수비자 발급 요건을 완화하고 유효기간을 최대 10년으로 확대하며 방한 관광 수요 회복에 속도를 내고 있다.

서울 종로구 경복궁에서 중국인 단체 관광객 인솔자가 길을 안내하고 있다. 2025.9.29 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

31일 주중 한국대사관에 따르면 중국인 대상 복수비자 발급 기준 완화 조치는 전날인 30일부터 시행됐다. 이번 개편으로 과거 한국 방문 이력이 있는 중국인은 유효기간 최대 5년의 복수비자를 발급받을 수 있다.

정부는 특히 중국 내 주요 열네 도시 거주자를 대상으로 복수비자 유효기간을 기존 5년에서 10년으로 늘렸다. 대상 지역은 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 톈진, 난징, 칭다오, 충칭, 샤먼, 항저우, 쑤저우, 닝보, 창사, 우한 등이다. 이들 도시는 상대적으로 소득 수준과 소비 여력이 높아 방한 시 관광 및 쇼핑 분야에서 큰 경제적 파급효과가 기대된다.

앞서 정부는 중국 단체관광객을 대상으로 한시적 비자 면제 조치를 시행하는 등 규제 완화에 나선 바 있다. 이번 조치는 개별 방문객까지 대상을 확대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 뒤 회복세를 보이는 중국인 관광객 유입을 더욱 촉진하려는 전략으로 풀이한다.

특히 유효기간 확대는 기업인 등 상용 방문객의 이동 편의를 개선하려는 의도가 반영된 것으로 보인다. 대사관 측은 이번 조치가 한중 간 인적 교류 확대와 경제 활성화에 기여할 것으로 전망했다.

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외국인 관광객들로 붐비고 있는 서울 경복궁의 모습. 원본보기 아이콘

중국은 한국 관광시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가 가운데 하나다. 양국은 최근 인적 교류 정상화를 목표로 비자 제도 개선 등 협력을 지속하고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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