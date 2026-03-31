낮 최고기온 18도 '포근'

수요일인 1일은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권 등 일부 지역에서 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보일 전망이다.

31일 기상청에 따르면 1일 서울·경기남부·세종·충북·전북·대구는 미세먼지 '나쁨' 수준이 예상된다. 특히 초미세먼지(크기 2.5㎛ 이하) 농도가 높을 것으로 예상돼 외출 시 마스크를 착용이 권장된다.

서울 지역에 벚꽃이 개화하기 시작했다. 31일 서울 동대문구 장안벚꽃길을 찾은 시민들이 화사한 벚꽃을 바라보며 걷고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오전에는 대기 정체로 미세먼지가 쌓이고 낮부터는 서풍을 타고 오염 물질이 동쪽으로 이동하면서 중부 내륙과 남동부 지역까지 영향을 줄 것으로 보인다.

강원도 등 동쪽 지역과 제주도에는 비가 내리겠다. 제주도와 경남서부에는 새벽부터 오후 사이 비가 시작되고, 오후부턴 강원·충북·전라동부·경상권으로 비가 확대될 전망이다.

비의 양은 전반적으로 많지 않지만 지역별 편차가 있다. 강원은 5~10㎜, 충청·전라동부는 5㎜ 미만, 경상권은 5~10㎜, 제주도는 5~20㎜ 수준이다.

기온은 평년보다 다소 높아 포근한 봄 날씨를 보이겠다. 아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온 14~18도 수준으로 전망된다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지면서 아침·저녁으론 다소 쌀쌀할 것으로 보인다.

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주요 도시별 아침 최저기온, 낮 최고기온은 서울 10~18도, 인천 8도~14도, 수원 9~17도, 춘천 6~17도, 강릉 7~17도, 대전 11~17도, 세종 9~17도, 광주 11~16도, 대구 10~16도, 부산 12~16도 등이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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