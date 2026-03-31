경기 안산시(시장 이민근)는 지난 30일 안산시청 4층 재난안전상황실에서 대형 화재 안전 점검 대책 회의를 개최했다고 31일 밝혔다.

이민근 안산시장이 지난 30일 안산시청 4층 재난안전상황실에서 대형 화재 안전 점검 대책 회의를 개최하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 최근 대전에서 발생한 안전공업(주) 화재를 계기로 마련됐으며, 안산시와 안산소방서 관계자들이 참석한 가운데 진행했다. 참석자들은 대형 화재의 주요 원인을 공유하고, 관내 산업단지와 자동차부품 제조업체, 유해화학물질 취급 시설 등을 대상으로 한 화재 예방 안전 점검 및 선제적 대응 방안을 논의했다.

이날 회의에서는 ▲안산시 산단 지역 화재 현황 ▲자동차부품 제조업체 및 유해화학물질 취급 시설 안전관리 방안 ▲기업체 안전 점검 컨설팅 ▲주요 화재 예방 대책과 안전교육 방안 등을 중점적으로 다뤘다.

시는 대형 화재 예방을 위해 반월·시화국가산업단지 내 자동차부품 제조업체를 중심으로 긴급 안전점검을 실시하고, 안전관리 매뉴얼 준수 여부를 집중 점검할 계획이다.

이민근 안산시장이 지난 30일 안산시청 4층 재난안전상황실에서 대형 화재 안전 점검 대책 회의를 개최하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 "이번 회의를 계기로 산업현장의 안전관리 실태를 면밀히 점검하겠다"며 "철저한 예방 활동과 지속적인 관리·감독을 통해 유사 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편, 시는 이번 회의를 바탕으로 화재 대응 역량을 강화하고, 유관기관과의 협업을 통해 시민의 생명과 안전을 지켜나갈 계획이다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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