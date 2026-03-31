한국의 비상경제 대응 체제 언급

핵잠·조선 협력 진전 논의…3단계 북핵 해법에도 협력 요청

"조지아 구금 재발 없어야"…대미투자·비자 개선 지원 당부

이재명 대통령이 31일 미국 하원 코리아스터디그룹 대표단을 만나 지난해 조지아주 한국인 구금 사태의 재발 방지를 강조하며, 대미 전략투자 이행 등에 필요한 비자 제도 개선과 한국 근로자들의 안정적 체류 보장을 위한 미 의회 차원의 지원을 요청했다. 대표단도 조지아주 구금 사태는 "발생하지 않았어야 할 일"이라며 공감하고, 유사 사례가 다시 일어나지 않도록 각별히 노력하겠다고 밝혔다.

강유정 대변인 서면 브리핑에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대에서 아미 베라 하원 동아태소위원회 간사 등 공화·민주 양당 의원들로 구성된 코리아스터디그룹 대표단을 접견했다. 코리아스터디그룹은 2018년 출범한 미 의회 내 초당적 연구모임으로, 한미 간 경제·안보 협력과 한반도 현안에 대한 이해를 높이기 위한 교류를 이어오고 있다.

이날 접견에는 아미 베라(민주·캘리포니아), 라이언 징크(공화·몬태나), 마크 포칸(민주·위스콘신), 메리 게이 스캔런(민주·펜실베이니아), 질 토쿠다(민주·하와이), 패트릭 해리건(공화·노스캐롤라이나) 등 6명의 하원 의원이 참석했다.

이 대통령과 대표단은 최근 중동 전쟁과 그 파급효과를 두고 의견을 교환하고, 한미동맹을 토대로 역내 평화와 안정을 흔들림 없이 유지하는 한편 에너지 공급망을 비롯한 글로벌 경제를 조속히 안정시켜야 한다는 데 공감했다. 이 대통령은 "정부가 중동 전쟁의 충격이 국내 경제와 민생에 미치는 영향을 최소화하기 위해 범정부 비상경제 대응체계를 선제적으로 가동하고 있다"고 설명하면서 이 과정에서 미 행정부와 의회가 긴밀히 협력해주길 기대한다고 밝혔다.

특히 이 대통령은 지난 12일 국회를 통과한 대미투자특별법을 거론하며 미국 내 일자리 창출에도 기여할 수 있는 대미 전략투자가 원활히 이행되려면 우리 숙련 인력의 미국 내 안정적 체류가 제도적으로 뒷받침돼야 한다고 강조했다. 이어 한국인 전문직 비자 쿼터 문제에도 관심과 협조를 요청했다. 앞서 한국은 대미투자특별법 통과를 통해 3500억달러 규모 전략투자의 국내 이행 틀을 마련했고, 미국 의회에도 이와 맞물린 비자 제도 개선 필요성을 설명해왔다.

또 이 대통령은 지난해 한미동맹이 안보와 경제를 넘어 전략산업과 첨단기술까지 아우르는 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 발전했다고 평가하면서 "올해는 원자력의 평화적 이용과 조선 등 핵심 분야에서 보다 구체적인 협력 성과를 만들어가자"고 당부했다. 대표단도 한미 협력 확대 필요성에 공감하며, 미 의회 차원의 지원을 계속하겠다는 뜻을 밝혔다.

AD

한반도 문제와 관련해 이 대통령은 북한 핵 문제 해법으로 '중단·축소·폐기'의 3단계 접근 필요성을 설명하고 한국 정부의 한반도 평화·안정 정책에 대한 미 의회의 지속적인 관심과 협력을 요청했다. 이에 대표단은 한미동맹에 대한 미 의회의 초당적 지지는 확고하다며, 지난해 한미 정상회담 합의 사항이 차질 없이 이행되도록 뒷받침하겠다고 밝혔다고 강 대변인은 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>