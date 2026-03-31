지방선거 후 보유세 올린다?

"사실 아니다…최후의 수단"

홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

홍익표 청와대 정무수석은 31일 '7월 보유세 인상설'에 대해 "검토하고 있지 않다"고 밝혔다.

홍 수석은 이날 MBC '뉴스 외전'에서 진성준 더불어민주당 의원의 7월 세제개편안 발언에 대해 "전혀 논의된 바나 협의한 바 없는 내용"이라고 반박했다.

진 의원은 최근 7월 세재개편안에 부동산 보유세 인상이 포함될 가능성이 상당하다고 언급한 바 있다. 홍 수석은 "진 의원은 원래 민주당에서 부동산 정책에 대해 제일 적극적이고 진보적인 입장을 가졌다"며 개인적인 의견이라고 일축했다.

지방선거 후 보유세를 올리는 것 아니냐는 야당의 주장에 대해서도 홍 수석은 "사실이 아니다"라고 선을 그었다.

아울러 홍 수석은 "구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관의 입장의 정부의 입장"이라고 밝혔다. 구 부총리는 지난 29일 '정책을 다 써도 안 될 경우 최후 수단으로 부동산 세제도 볼 수밖에 없다'고 말했다.

다만 홍 수석은 "5월 9일 다주택에 대한 (양도소득세) 중과세 조치가 본격 시작되고 난 이후 매물이 잠기거나 부동산 가격이 똘똘한 한 채를 중심으로 올라가면 정부는 가진 모든 수단을 활용할 것"이라고 강조했다.

한편 중동 사태 장기화로 인한 에너지 수급 위기에 대해 홍 수석은 "주의·관심·경계·심각 단계 중 주의에서 경계로 넘어가는 문턱에 있다"며 "최악의 경우에도 정부는 위기 단계별 매뉴얼을 이미 준비했기에 국민께선 동요하지 말라"고 호소했다.

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또 홍 수석은 "당장 오늘 중동 전쟁이 끝난다 해도 원유 등 에너지 수급 정상화에는 최소 3개월 내지 4개월이 필요하다는 게 전문가들의 공통된 의견"이라며 "에너지 수급 위기 상황은 전쟁이 종식돼도 상당 기간 지속될 수 있어 치밀한 대응 매뉴얼을 준비해야 한다"고 당부했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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