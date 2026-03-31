나라 요시토모 150억으로 국내 경매 최고가 경신

구사마 야요이까지 104억5000만원…첫 '100억 낙찰 2점'

서울옥션 총낙찰가 367억

국내 미술품 경매 시장이 처음으로 100억원대 낙찰작 2점을 한날에 기록했다.

나라 요시토모 작 '낫싱 어바웃 잇' 서울옥션 AD 원본보기 아이콘

서울옥션은 31일 서울 강남센터에서 연 '컨템퍼러리 아트 세일'에서 나라 요시토모의 'Nothing about It'(2016)이 150억원에, 구사마 야요이의 'Pumpkin'(2015)이 104억5000만원에 낙찰됐다고 밝혔다. 두 작품 합계는 254억5000만원이다.

이날 최고가는 나라 요시토모가 썼다. 150억원에 낙찰되며 국내 미술품 경매 최고가를 새로 기록했다. 종전 최고가는 지난해 11월 서울옥션 경매에서 거래된 마르크 샤갈의 '꽃다발' 94억원이었다.

구사마 야요이의 'Pumpkin'도 104억5000만원에 새 주인을 찾으며 국내 경매 첫 '100억 낙찰작' 대열에 합류했다. 국내 경매에서 100억원을 넘긴 작품이 하루에 두 점 나온 것도 이번이 처음이다.

서울옥션에 따르면 이번 경매 총 낙찰가는 367억5220만원이다. 나라와 구사마 두 작품의 낙찰가 합계는 전체의 69.2%를 차지했다. 상위 두 로트가 이날 경매 성적의 상당 부분을 이끈 셈이다.

야요이 구사마, Pumpkin (MBOK), 2015 Acrylic on canvas, 130 x 160 cm. 서울옥션 원본보기 아이콘

이번 '컨템퍼러리 아트 세일'은 애초 총 104랏, 낮은 추정가 510억원 규모로 기획됐다. 최종 낙찰총액은 낮은 추정가 총액의 72.1% 수준이다. 전체 시장의 고른 강세라기보다 초고가 해외 블루칩에 응찰이 집중된 경매였다는 점도 함께 보여줬다.

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이번 세일은 국내 미술품 경매 최고가를 새로 쓴 날이자, 한국 경매시장이 처음으로 100억원대 작품 두 점을 한 경매에서 거래한 날로 기록되게 됐다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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