경남경찰청. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

경남 창원의 한 아파트 상가 주차장에서 발생한 칼부림 살해 사건 가해자로 추정된 남성이 31일 숨졌다.

경남경찰청은 31일 오후 1시께 30대 남성 A 씨가 숨졌다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 27일 오전 11시 36분께 창원시 성산구 상남동의 한 아파트 주차장에서 20대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.

이 사건으로 B 씨는 심정지 상태로 급히 병원에 옮겨졌고 사건 다음 날인 28일 오후 1시 25분께 유명을 달리했다.

당시 A 씨도 중상을 입은 채 쓰러져, 출동한 소방 당국에 의해 이송됐다.

A 씨와 B 씨는 과거 같은 직장에서 근무했던 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨가 B 씨에게 흉기를 휘두르고 자해했을 가능성에 무게를 두고 수사해 왔으며, B 씨가 숨진 후 A 씨를 살인 혐의로 입건해 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사하고 있었다.

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그러나 이날 A 씨 또한 숨지면서 이 사건을 '공소권 없음'으로 종결할 예정이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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