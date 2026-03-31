남양주시, 와부읍 ‘체험형 빛터널공원’ 문 열어

도시재생 모델 제시…빛으로 다시 태어난 폐터널

80억 투입…어두운 폐철로가 첨단 문화공간으로

경기 남양주시는 31일 와부읍 도곡리 일원에서 폐터널을 활용한 '빛터널공원' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 31일 와부읍 도곡리 일원에서 폐터널을 활용한 '빛터널공원' 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 과거 철도가 지나다니던 폐터널을 활용해 빛과 공간이 결합된 문화·경관 공원으로 재조성하기 위해 추진됐다. 시는 유휴공간을 창의적으로 재생해 시민에게 새로운 문화 향유 공간을 제공하는 데 중점을 뒀다.

이날 준공식에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 시의원, 와부읍 기관단체장, 와부시립어린이집 등이 참석했다. 참석자들은 기념사와 축사, 제막식 등을 진행하며 빛터널공원의 새로운 출발을 기념했다. 이후 현장 라운딩과 간담회를 통해 시설을 점검하고 지역 주민과 소통하는 시간을 가졌다.

주광덕 남양주시장이 31일 와부읍 도곡리 일원에서 폐터널을 활용한 '빛터널공원' 준공식을 개최한 후 어린이들과 함께 걷고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

총사업비 80억원을 투입해 조성된 빛터널공원은 기존 폐터널 구조를 활용해 조성된 체험형 문화공간이다. 특히 터널 내부 전체에 국내 최초로 터널형 LED 미디어파사드를 구축해 차별화를 더했다. 방문객은 터널을 걸으며 벽면과 천장에 펼쳐진 미디어아트와 조명 연출을 몰입형으로 체험할 수 있다.

또한 시간과 계절에 따라 변화하는 콘텐츠를 적용해 방문할 때마다 새로운 경험을 제공하도록 구성했다. 어둡고 단절된 공간이었던 폐터널은 시민 누구나 안전하고 자유롭게 즐길 수 있는 열린 문화 공간으로 탈바꿈했다.

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시는 이번 사업을 통해 빛터널공간이 시민 누구나 이용할 수 있는 새로운 관광 자원으로 자리매김할 것으로 기대한다.

주광덕 남양주시장이 31일 와부읍 도곡리 일원에서 폐터널을 활용한 '빛터널공원' 준공식을 개최한 후 어린이들과 함께 걷고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 남양주시장은 "국내 최초 터널형 LED 미디어파사드를 통해 시민에게 새로운 문화 경험을 제공하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 유휴공간을 창의적으로 재생해 도시의 경쟁력을 강화해 가겠다"고 밝혔다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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