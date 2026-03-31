김진태 강원지사, 속초~고성 고속도로 정조준

포천~철원·속초~고성 고속도로 예타 통과 사활

40년 된 ‘7번 국도’의 비명…우회도로 신설 절실

동해안 관광객 800만명→1억500만명 13배 증가

제6차 국도·국지도 계획 반영 추진…‘십자형’ 교통망 구축

강원특별자치도가 사통팔달의 교통망 확충을 위해 속초~고성 고속도로와 동해안 7번 국도 정체 해소를 핵심 과제로 설정하고 총력전에 나섰다.

김진태 강원특별자치도지사가 31일 속초 엑스포 타워를 방문해 현장을 점검하며 현재까지 8전 8승을 기록 중인 강원 SOC 사업의 기세를 속초와 고성까지 잇겠다는 강한 의지를 표명하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

김진태 강원특별자치도지사는 31일 속초 엑스포 타워를 방문해 현장을 점검하며 현재까지 8전 8승을 기록 중인 강원 SOC 사업의 기세를 속초와 고성까지 잇겠다는 강한 의지를 표명했다.

속초~고성 고속도로는 남북관계 여건과 사업 시급성·경제성 부족 등의 이유로 지난해 말 기획재정부에서 예타 대상 안건에 미선정됐다. 이에 도는 당초 고성 제진까지 요청했던 전체노선(44.6㎞) 중 고성군청 소재지인 간성까지 연결하는 1단계를(21.8㎞) 우선 시행하는 것으로 사업계획을 조정해 국토교통부와 협의 중이다. 이 노선이 완공되면 속초~고성 간 이동 시간은 13분대로 단축되며 영동권 관광벨트 형성에 획기적인 전환점이 될 것으로 보인다.

이와 함께 도는 1979년 최초 개통 이후 40년이 지난 동해안 7번국도의 교통 여건 개선을 위해 노선 신설과 개량을 추진한다. 삼척 오분~대구(8.8㎞), 속초 대포~장사(7.9㎞), 강릉 옥계~강동(7.7㎞) 구간에는 노선우회 4차로를 신설하고, 일부구간은 3차로로 확장하는 한편, 진부령 위험구간 개량사업도 병행해 6차 국도·국지도 건설계획에 반영한다는 방침이다.

속초·고성권역 주요도로 확충계획. 강원도 제공 원본보기 아이콘

해당 구간은 개통 40년이 지나면서 동해안 관광객이 800만명에서 1억500만명으로 13배 증가해 기존 노선만으로는 교통 수요를 감당하기 어려운 상황으로 이제는 노선우회 신설도로가 필요하다는 설명이다.

특히 서울~양양 고속도로 개통 이후 속초시의 연간 방문객은 2020년 2100만명에서 2025년 2600만명으로 급속히 증가했으나, 속초시를 관통하는 국도7호선의 우회 등 도로가 확충되지 않아 대포항 인근 등 주요 도로에 지정체가 상시 발생하고 있다.

이와 관련해 도는 사계절 관광객이 방문하는 속초시의 심각한 도심지 교통 지정체를 해소하기 위해서는 이번 제6차 국도·국지도 건설계획에 대포~장사 우회도로 건설사업이 반드시 반영되어야 한다는 입장이다.

김진태 도지사는 "강원도 대형 사회간접자본(SOC) 사업이 현재까지 8전 8승을 기록해 나가고 있는데, 9번째는 포천~철원 고속도로, 10번째는 속초~고성 고속도로인만큼 끝까지 응원해주시길 바란다"고 말했다.

김진태 강원특별자치도지사(왼쪽)가 31일 속초 엑스포 타워를 방문해 이병선 속초시장과 대화를 나누고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

이어 "속초~고성 고속도로는 고성군청 소재지인 간성까지 연결하는 1단계를 우선 시행해 나가고, 국도 7호선은 개통 40년이 지나 그사이 동해안 관광객은 10배 이상 증가한 만큼 기존 도로만으로는 한계가 있다"며 대포~장사 우회도로 건설사업의 필요성을 강조했다.

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그러면서 김 지사는 "동서고속철도 전 구간 공사 중으로 3년 내 강릉~제진, 동서고속철도가 완공되면 이곳 속초는 십자형 철도교통망이 구축된다"며 "강원 영동권 구석구석을 도로와 철도로 촘촘히 연결해 나가겠다"고 강조했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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