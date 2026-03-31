박승원 광명시장,송치영 사장 면담서

포스코이앤씨, 시설물 전면 보강 확답

버스 우회 손실 보상 합의도 완료

행정 비용은 사조위 종료 후 즉각 협의

박 시장 "공공 인프라 안전 확보는 진전"



박승원 광명시장이 신안산선 붕괴 사고 수습과 관련해 시공사인 포스코이앤씨를 상대로 강력한 행정력을 발휘하며 실질적인 안전 대책과 보상안을 이끌어냈다.

박승원 광명시장(왼쪽)이 31일 인천 송도 포스코이앤씨 본사를 찾아 송치영 포스코이앤씨 사장과 만나 신안산선 사고 현장 인근 주요 시설물의 전면 보강과 신속한 피해 보상에 대해 확답을 받고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박승원 광명시장은 31일 인천 송도 포스코이앤씨 본사를 방문해 송치영 사장과 면담을 갖고 사고 현장 인근 주요 시설물의 '전면 재시공' 수준 보강과 신속한 피해 보상에 대한 확답을 받아냈다고 밝혔다.

이날 박 시장은 사고 이후 1년 가까이 고통받고 있는 시민들의 현장 목소리를 생생하게 전달하며, 사고 현장의 안전 확보와 공공 손실 보상에 대한 실질적인 이행 약속을 이끌어냈다.

박 시장과 송 사장의 만남은 지난해 10월 송 사장이 시장 집무실로 찾아와 사고에 대해 공식적으로 사과하고 사고 재발 방지와 주민·소상공인 피해 보상을 약속한 이후 두 번째다.

이후에도 강력 규탄 기자회견을 열고 시공사의 적극적인 사고 책임 이행을 지속적으로 요구해 왔으나, 사고 현장 인프라 보강 방식과 일부 피해보상 등이 지지부진하자 박 시장이 직접 송 사장을 찾아가 강하게 압박하며 결단을 촉구한 것이다.

이번 면담의 가장 큰 성과는 사고 구간 인근 통로박스(도로 하부에 설치된 직사각형 통로 구조물)와 수로암거(도로에 고이는 물이 빠지도록 땅속에 관 모양으로 설치한 배수로)에 대한 보강 방식의 근본적인 변화다.

기존 보수 방식에서 사실상 원점에서 다시 만드는 '완전 재시공' 수준의 보강 공사를 진행하기로 합의했다.

박 시장은 "단순 보수만으로는 시민들의 깊은 불안을 결코 잠재울 수 없다"며 사고 현장의 안전 보강 공사를 원점에서 다시 시행할 것을 강력히 요청했다.

이에 대해 송 사장은 "주요 시설물에 대해 단순 보강이 아닌 '전면 재시공' 수준의 강도 높은 조치를 취하겠다"고 답하며 안전 확보에 대한 의지를 분명히 했다.

현재 사고가 발생한 오리로 인근 통로박스는 이용이 중단된 상태이며 지반 침하 여파로 인근 수로암거의 내구성 역시 크게 저하돼 추가 파손 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

그동안 난항을 겪어온 행정적 손실 보상 절차 역시 보상 항목 확정과 비용 산정 합의라는 실질적인 결과를 만들어냈다.

우선, 사고 여파로 발생한 버스 노선 우회 운영에 따른 추가 비용과 손실분 산정에 대해 최종 합의를 마쳤으며, 실제 보상금 지급을 위한 세부 일정 조율 단계만을 남겨두고 있다.

또한 사고 조사와 대응에 투입된 통합지원본부와 지하사고조사위원회(사조위) 운영비 등 행정 비용에 대해서는 광명시 사조위 활동이 종료되는 대로 시가 산정한 비용을 바탕으로 즉각 협의를 진행하기로 뜻을 모았다.

다만 박 시장은 이러한 행정적 합의가 일부 주민들의 개별 보상 지연을 정당화할 수는 없다는 점을 분명히 했다.

박 시장은 "시 소유 시설물이나 행정 비용에 대한 협의보다 중요한 것은 피해 주민들이 피부로 느끼는 실질적인 보상"이라며 "오늘 면담으로 시설물 보강과 공공 손실 보상의 큰 틀에 합의한 만큼, 이제는 주민 보상이라는 마지막 퍼즐을 신속히 맞춰야 한다"고 강조했다.

현재 대부분의 보상이 진행 중임에도 불구하고 일부 보상 협의가 여전히 교착 상태에 머물러 있는 상황을 박 시장이 직접 챙기며, 주민들이 납득할 수 있는 수준의 적극적인 태도로 협상에 임해줄 것을 시공사에 강력히 주문한 것이다.

이에 송 사장은 "광명시와 주민들의 우려에 깊이 공감하며, 합의된 안전 대책은 직접 챙겨 빈틈없이 이행하겠다"며 "개별 주민 보상 문제에 대해서도 적극적인 자세로 임해 지역 사회와의 갈등을 조속히 해결하도록 최선을 다하겠다"고 답했다.

박 시장은 면담을 마무리하며 "'시민안전민관협의체' 등을 통해 이번 합의 사항의 이행 여부를 철저히 감시하고, 주민들의 요구사항이 현장에서 소외되지 않도록 모든 행정력을 집중할 것"이라고 밝혔다.

한편, '신안산선 시민안전민관협의체'는 광명시와 신안산선 공사 관계기업, 일직동 주민 대표가 함께 참여하는 상설 소통·안전관리 기구이다.

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지난해 12월 광명시가 포스코이앤씨 강력 규탄 기자회견을 열고 사고 재발 방지와 공사 전 과정의 안전 확보를 위해 공정·안전관리 현황을 함께 점검하고 공유할 공식 협의기구가 필요하다는 시의 거듭된 요구를 포스코이앤씨가 받아들이면서 지난 2월 공식 출범했다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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